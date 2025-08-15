Danh sách Công ty >

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ

25 - 99 Nhân viên
Top 10 thương hiệu vàng Thăng Long năm 2017 và là công ty thiết kế, thi công nội thất & xây dựng có lượng khách hàng lớn nhất tại việt nam. Hệ thống Showroom & Chi nhánh XHOME trải dài khắp 3 Miền. XHOME là Doanh nghiệp duy nhất có thể cung cấp đầy đủ trọn gói các sản phẩm dịch vụ từ Thiết kế thi công nội thất đến Xây mới, Cải tạo. Cung cấp các sản phẩm trang trí gia đình, Thiết bị đồ dùng nhà bếp, Đồ gia dụng… Các sản phẩm được phối hợp ngay từ khi thiết kế để hiện thực hóa đến 100% bản thiết kế 3D. Thi công chìa khóa trao tay cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên chất lượng bao gồm hàng trăm Kiến trúc sư, Cử nhân.... Có nhà máy sản xuất trực thuộc và hàng chục cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ

Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ

Hạn nộp: 15/09/2025

Kiên Giang 8 - 12 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Địa chỉ
Lô PL1-08 đường Phan Thị Ràng, Khu đô thị Phú Cường, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

