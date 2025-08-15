Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Sunrise Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Theo dõi và xử lý các lô hàng xuất nhập khẩu trước và sau khi giao nhận với khách hàng, hãng tàu và đại lý nước ngoài dưới vai trò là NVOCC.

• Giải quyết hiệu quả các phát sinh trong quá trình vận chuyển.

• Phối hợp làm việc trực tiếp với hãng tàu, khách hàng và đại lý nước ngoài để hoàn thành lô hàng (xuất & nhập).

• Các nội dung chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Logistics, Vận tải, Kinh tế đối ngoại hoặc tương đương.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành giao nhận hoặc hãng tàu.

• Giao tiếp tốt tiếng Anh, đặc biệt là trong môi trường làm việc với đại lý quốc tế.

• Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

• Cầu tiến, siêng năng, có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm tốt.

*Quyền lợi:

• Thu nhập cạnh tranh: Lương NET từ 12 – 18 triệu

• Lương tháng 13, thưởng theo kết quả công việc và thành tích vượt chỉ tiêu

Tại Sunrise Logistics Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

