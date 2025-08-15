Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
- Hồ Chí Minh: Số 3 đường số 10, khu phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Đến 1,000 USD
- Theo dõi, cập nhật và xử lý các công việc liên quan đến các dự án năng lượng của công ty.
- Hỗ trợ trưởng dự án công tác điều phối, quản lý tiến độ và các công việc liên quan của dự án.
- Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai, đảm bảo dự án thực hiện theo kế hoạch.
- Ghi nhận nhật ký công trình, làm báo cáo tiến độ lắp đặt hằng ngày, tuần.
- Chuẩn bị, soạn thảo, nộp và theo dõi các hồ sơ quan trọng: hồ sơ dự thầu; hồ sơ nghiệm thu; hồ sơ thanh toán; hồ sơ hoàn thành công trình, …
- Làm việc và phối hợp với các bộ phận: mua hàng, logistics, bảo trì, tài liệu kỹ thuật.
- Sắp xếp lịch làm việc giám đốc với các bộ phận, phòng ban và bên ngoài công ty.
- Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, công văn, hồ sơ dự án, bản vẽ.
- Tham gia họp kỹ thuật, ghi biên bản và theo dõi công việc đã giao
- Tham dự và ghi biên bản các cuộc họp.
- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của cấp trên trong khuôn khổ các dự án được giao.
- Chi tiết về vị trí công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi PV
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI