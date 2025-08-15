Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

- Theo dõi, cập nhật và xử lý các công việc liên quan đến các dự án năng lượng của công ty.

- Hỗ trợ trưởng dự án công tác điều phối, quản lý tiến độ và các công việc liên quan của dự án.

- Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai, đảm bảo dự án thực hiện theo kế hoạch.

- Ghi nhận nhật ký công trình, làm báo cáo tiến độ lắp đặt hằng ngày, tuần.

- Chuẩn bị, soạn thảo, nộp và theo dõi các hồ sơ quan trọng: hồ sơ dự thầu; hồ sơ nghiệm thu; hồ sơ thanh toán; hồ sơ hoàn thành công trình, …

- Làm việc và phối hợp với các bộ phận: mua hàng, logistics, bảo trì, tài liệu kỹ thuật.

- Sắp xếp lịch làm việc giám đốc với các bộ phận, phòng ban và bên ngoài công ty.

- Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, công văn, hồ sơ dự án, bản vẽ.

- Tham gia họp kỹ thuật, ghi biên bản và theo dõi công việc đã giao

- Tham dự và ghi biên bản các cuộc họp.

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của cấp trên trong khuôn khổ các dự án được giao.

- Chi tiết về vị trí công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi PV