Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Lô Pl1
- 08 Đường Mai Chí Thọ, Khu Đô Thị Phú Cường, TP Rạch Giá
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Tham gia tư vấn khách hàng ký hợp đồng thiết kế và hợp đồng thi công
2. Theo dõi quá trình triển khai thiết kế và thi công, đôn đốc nhắc nhở team để kịp tiến độ thiết kế và thi công
3. Soạn các văn bản chứng từ biểu mẫu theo quy trình công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG CỨNG: 8.000.000đ - 12.000.000đ
% Sản lượng tư vấn
TỔNG THU NHẬP : 15.000.000đ - 30.000.000đ
% Sản lượng tư vấn
TỔNG THU NHẬP : 15.000.000đ - 30.000.000đ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI