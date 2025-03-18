Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, số 68 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Chạy Facebook Ads, Google Ads và Shopify
Tối ưu hóa SEO, SEM để giúp app xuất hiện trong top đầu các kênh tìm kiếm.
Nắm bắt insight của khách hàng để tìm ra những kênh digital hoạt động Marketing hiệu quả nhất.
Phân tích dữ liệu quảng cáo, điều chỉnh chiến lược để tối ưu hiệu suất
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh ielts viết từ 6.0 trở lên.
Thành thạo Facebook Ads, Google Ads
Hiểu về Google Analytics, Google Tag Manager…
Hiểu biết về SEO, có kinh nghiệm tối ưu nội dung theo chuẩn SEO
Kỹ năng tối ưu quảng cáo để giảm chi phí, tăng chuyển đổi.
Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực thương mại điện tử (Shopify, POD, Dropshipping…). Có kinh nghiệm chạy Ads trên Shopify là điểm cộng lớn.
Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
