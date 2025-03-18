Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 68 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Chạy Facebook Ads, Google Ads và Shopify

Tối ưu hóa SEO, SEM để giúp app xuất hiện trong top đầu các kênh tìm kiếm.

Nắm bắt insight của khách hàng để tìm ra những kênh digital hoạt động Marketing hiệu quả nhất.

Phân tích dữ liệu quảng cáo, điều chỉnh chiến lược để tối ưu hiệu suất

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh ielts viết từ 6.0 trở lên.

Thành thạo Facebook Ads, Google Ads

Hiểu về Google Analytics, Google Tag Manager…

Hiểu biết về SEO, có kinh nghiệm tối ưu nội dung theo chuẩn SEO

Kỹ năng tối ưu quảng cáo để giảm chi phí, tăng chuyển đổi.

Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực thương mại điện tử (Shopify, POD, Dropshipping…). Có kinh nghiệm chạy Ads trên Shopify là điểm cộng lớn.

Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin