Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, số 68 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hỗ trợ lên kế hoạch, biên tập và viết nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ, chẳng hạn như mạng nội bộ của nhân viên, fanpage, gmail..,
Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email và các yêu cầu hành chính hàng ngày
Bao quát văn phòng: trang trí, sắp xếp cảnh quan văn phòng, đảm bảo văn phòng luôn gọn gàng sạch sẽ
Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện hàng tháng/hàng năm/đặc biệt ( Sinh nhật, Lễ Tết, Minigame, YEP..)
Lên kế hoạch và trang trí văn phòng cho những dịp đặc biệt, quản lý hàng tồn kho đồ trang trí
Các nhiệm vụ khác được giao bởi Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế,…
Kỹ năng viết, biên tập tốt, có thể sử dụng Canva, Photoshop
Giao tiếp tốt, tổ chức sự kiện, quản lý thời gian
Có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động trong công việc
Có năng khiếu về MC, ca hát, nhảy múa, làm đồ thủ công,...là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 4-6 triệu
4-6 triệu
Thưởng quý không quá 20%-30% thu nhập 1 tháng nếu kết quả làm việc vượt chỉ tiêu.
Có người dẫn dắt và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Xem xét tăng lương theo định biên nhân sự, công ty sẽ ghi nhận hiệu quả công việc liên tục theo quý, nếu bạn đủ điều kiện mà công ty đưa ra theo các level thì sẽ được review tăng lương.
Được đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.
Các phúc lợi khác: sinh nhật, du lịch hàng năm.
Thưởng lương tháng thứ 13 và thưởng hiệu quả công việc năm, các chế độ và thưởng các ngày lễ tết theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung thân thiện, đa số ở độ tuổi 9x, 2k.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

