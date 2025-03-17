Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Mức lương
Từ 40 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Từ 40 Triệu

Đăng tin trên các website nhà đất, group nhà đất.
Tư vấn bán các căn nhà có sẵn trong kho hàng công ty (20.000 căn).
Chăm sóc khách hàng theo data có sẵn và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo MIỄN PHÍ 100% -> Đi làm ngay.
Có phương tiện đi lại.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Ưu tiên yêu thích công việc kinh doanh.

Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng cao nhất thị trường 50 - 100 triệu/tháng và cao hơn thế. ĐƯỢC LẤY HOA HỒNG NGAY SAU KHI KHÁCH ĐẶT CỌC.
ĐƯỢC HỖ TRỢ DATA KHÁCH HÀNG NET, Trưởng phòng sát sao 1-1 đến khi có giao dịch.
Thời gian linh hoạt tự chủ công việc, không gò bó.
Thưởng nóng từ Chủ nhà (tùy theo từng căn 10tr, IP 12, xe vision,..).
Thưởng theo chương trình tại Công ty (4-6tr, thưởng chuyến đi Sing – Mã).
Thưởng tổng kết theo quỹ, tổng kết năm (5-10tr).
Thưởng trực tiếp từ Trưởng Phòng (2-4tr).
Truy cập vào nguồn hàng đa dạng nhiều phân khúc từ nhỏ đến lớn ( 3 tỷ, 9 tỷ, 15 tỷ, trên 25 tỷ, ...trên 100 tỷ).
Hỗ trợ 50% -88% phí marketing khi đăng trên 2 sàn Bất động sản lớn nhất toàn quốc .
Được giao tiếp với đa dạng những người giàu nhất trong xã hội, với tầng lớp thượng lưu, học hỏi nhiều kiến thức mới, cải thiện, nâng cao các kỹ năng mềm cho bản thân. Giúp các thành viên trưởng thành nhanh chóng.
Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài và thăng tiến lên Quản lý và Lãnh đạo trong Công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

