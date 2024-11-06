Tuyển Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS
- Bình Dương: Block 19, Khu kho vận Maple Tree, đường số 3 VSIP, KCN VSIP II, Hoà Phú, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc
Quản lý dự án:
Lên kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án; Quản lý rủi ro dự án,
Kết nối các bên liên quan của dự án, đảm bảo giao tiếp và cộng tác rõ ràng giữa tất cả các nhóm.
Cải thiện SOP & Quản lý thay đổi
Điều tra, phát triển và triển khai kế hoạch hành động để cải tiến quy trình tinh gọn ban đầu, các hoạt động Kaizen
Tập trung & tinh chỉnh SOP của tổ chức, đồng thời đảm bảo các SOP đó phải phù hợp với yêu cầu của công ty
Làm việc với các bên liên quan trong tổ chức để xác định và triển khai các sáng kiến cải tiến quy trình vận hành;
Đánh giá & Đo lường
Đánh giá các công cụ và hoạt động tinh gọn, đồng thời báo cáo về tiến độ của các sáng kiến cải tiến quy trình.
Thiết kế bố cục mới cho mô hình mới và thu thập dữ liệu.
Tiến hành đánh giá hoặc kiểm toán nội bộ định kỳ để đảm bảo rằng quy trình và Quy trình vận hành chuẩn (SOP).
Phân tích dữ liệu
Phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng tiếp theo
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý/ Kỹ thuật công nghiệp/Logistics/Thương mại điện tử/Chuỗi cung ứng
Có khả năng multi-tasks, quản lý thời gian, duy trì sự linh hoạt trong môi trường làm việc nhanh và đáp ứng hoặc vượt quá thời hạn.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Kỹ năng xử lý tình huống
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược, tư duy dựa trên dữ liệu
Phân tích data tốt
Có thể làm việc tại Bình Dương, đi công tác xa nếu cần
Quyền Lợi
15 ngày nghỉ phép/năm; lễ-tết,.. theo đúng quy định của pháp luật
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, mức đóng: 100% lương, cùng với BH sức khỏe PVI care- chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho nhân viên làm việc tại Buymed logistics
Các chế độ khác theo cơ chế công đoàn công ty
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn: Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Môi trường làm việc năng động: Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển
