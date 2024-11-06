Tuyển Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Block 19, Khu kho vận Maple Tree, đường số 3 VSIP, KCN VSIP II, Hoà Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý dự án:
Lên kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án; Quản lý rủi ro dự án,
Kết nối các bên liên quan của dự án, đảm bảo giao tiếp và cộng tác rõ ràng giữa tất cả các nhóm.
Cải thiện SOP & Quản lý thay đổi
Điều tra, phát triển và triển khai kế hoạch hành động để cải tiến quy trình tinh gọn ban đầu, các hoạt động Kaizen
Tập trung & tinh chỉnh SOP của tổ chức, đồng thời đảm bảo các SOP đó phải phù hợp với yêu cầu của công ty
Làm việc với các bên liên quan trong tổ chức để xác định và triển khai các sáng kiến cải tiến quy trình vận hành;
Đánh giá & Đo lường
Đánh giá các công cụ và hoạt động tinh gọn, đồng thời báo cáo về tiến độ của các sáng kiến cải tiến quy trình.
Thiết kế bố cục mới cho mô hình mới và thu thập dữ liệu.
Tiến hành đánh giá hoặc kiểm toán nội bộ định kỳ để đảm bảo rằng quy trình và Quy trình vận hành chuẩn (SOP).
Phân tích dữ liệu
Phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng tiếp theo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý/ Kỹ thuật công nghiệp/Logistics/Thương mại điện tử/Chuỗi cung ứng
Có khả năng multi-tasks, quản lý thời gian, duy trì sự linh hoạt trong môi trường làm việc nhanh và đáp ứng hoặc vượt quá thời hạn.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Kỹ năng xử lý tình huống
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược, tư duy dựa trên dữ liệu
Phân tích data tốt
Có thể làm việc tại Bình Dương, đi công tác xa nếu cần

Tại CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
15 ngày nghỉ phép/năm; lễ-tết,.. theo đúng quy định của pháp luật
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, mức đóng: 100% lương, cùng với BH sức khỏe PVI care- chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho nhân viên làm việc tại Buymed logistics
Các chế độ khác theo cơ chế công đoàn công ty
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn: Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Môi trường làm việc năng động: Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS

CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Block 19, Đường Số 03, KCN VSIP II, Hoà Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-analyst-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job244031
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Tuyển Giao Dịch Viên thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát Triển
Tuyển Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát Triển
Hạn nộp: 20/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT
Tuyển Quản Lý thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company
Tuyển Sales Support thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Nhân Viên Pricing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM
Tuyển Customer Service thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc
Hạn nộp: 31/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 48 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 48 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Tuyển Giao Dịch Viên thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát Triển
Tuyển Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát Triển
Hạn nộp: 20/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT
Tuyển Quản Lý thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company
Tuyển Sales Support thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Nhân Viên Pricing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM
Tuyển Customer Service thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc
Hạn nộp: 31/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất