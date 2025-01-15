Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 30 USD

* Địa chỉ làm việc: Hoà Bình, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên và Lào.

* Số lượng: 07 Kỹ thuật, giới tính Nam.

* Mảng: Công trình Hầm, Thủy điện.

* Vị trí: Cán bộ Kỹ thuật làm việc tại Văn phòng và Công trường.

* Mô tả công việc:

1. Đọc hiểu và nghiên cứu Hợp đồng thi công và triển khai thực hiện các công việc được giao.

2. Lập kế hoạch, biện pháp thi công, tiến độ thi công và tổ chức thi công.

3. Theo dõi, kiểm tra khối lượng hàng ngày, đôn đốc và đánh giá công việc của tổ đội thi công trong ca.

4. Phối hợp cùng Cán bộ TVGS, GS CĐT triển khai thực hiện, nghiệm thu các công việc trong ca phù hợp theo Hợp đồng đã ký.

5. Lập dự trù vật tư, máy móc thiết bị, bóc tách khối lượng thi công và đề xuất về nhân sự trong ca thi công.

6. Cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.