Công việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

-

Có 67 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HQ SING
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY TNHH HQ SING
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Hạn nộp: 16/05/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Máy & Thiết Bị Kim Tiến Đức
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Máy & Thiết Bị Kim Tiến Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Máy & Thiết Bị Kim Tiến Đức
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TTC Energy Joint Stock Company
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông TTC Energy Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 24 Triệu
TTC Energy Joint Stock Company
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 30 USD
Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Hạn nộp: 01/03/2025
Hòa Bình Yên Bái Điện Biên Đã hết hạn 18 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm LS Electric Vietnam
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông LS Electric Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LS Electric Vietnam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hicotech Việt Nam
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Hicotech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Hicotech Việt Nam
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm KEYENCE VN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông KEYENCE VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu
KEYENCE VN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELEKTEK
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN ELEKTEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELEKTEK
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công Nghệ Futech
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Công Nghệ Futech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP Công Nghệ Futech
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH
Hạn nộp: 31/12/2024
Đắk Lắk Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Hạn nộp: 22/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CN CTY SMC CORPORATION (VN) TẠI BẮC NINH. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CN CTY SMC CORPORATION (VN) TẠI BẮC NINH.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tùng Thu Nga làm việc tại Bình Dương thu nhập 65 - 95 Triệu Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tùng Thu Nga
65 - 95 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH TRÍ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông LS Electric Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu LS Electric Vietnam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu CHT LAB
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Điện Trường Giang làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Điện Trường Giang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Công nghệ và đầu tư Evertech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty CP Công nghệ và đầu tư Evertech Việt Nam
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 12 Triệu công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông MetaHaus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MetaHaus
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Kỹ Thuật NK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kỹ Thuật NK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HALULA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH HALULA
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Kỹ Thuật NK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 40 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật NK
11 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông công ty tnhh tự động hóa Thái Hà làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 12 Triệu công ty tnhh tự động hóa Thái Hà
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH PNK
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm