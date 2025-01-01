Công việc Bưu chính Viễn thông

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bưu chính - Viễn thông được đánh giá là ngành nghề có sức hút với người lao động khi sở hữu mức lương dao động từ 7.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng… Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM hiện là khu vực tập trung tuyển dụng việc làm ngành Bưu chính - Viễn thông nhiều nhất thị trường.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Bưu chính - Viễn thông

Đối với đông đảo người lao động, việc làm Bưu chính - Viễn thông là ngành nghề “hot”. Bởi lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông luôn nhận được sự quan tâm của chính phủ và lượng vốn đầu tư dồi dào nhằm cải thiện hệ thống viễn thông trên cả nước đã góp phần tạo ra nguồn việc làm cho người lao động. Hơn nữa, xu hướng của thị trường việc làm ngành Bưu chính - viễn thông có sự chuyển biến rõ rệt so với những năm trở về trước. Do vậy, nhu cầu việc làm trong lĩnh vực Bưu chính - viễn thông luôn ở mức cao trên các diễn đàn và trang tìm việc trực tuyến.

Theo thống kê chung, những sinh viên theo học ngành Bưu chính viễn thông có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm tới 68%. Cũng theo các chuyên gia giáo dục, công nghệ thông tin và điện tử viễn thông đang có tốc độ phát triển nhanh cho nên tỷ lệ sinh viên ngành Bưu chính viễn thông có việc làm sau khi ra trường được đánh giá là nằm ở top đầu.

Hiện tại, việc làm Bưu chính - viễn thông có nhu cầu tuyển dụng lớn khi trên các tuyển dụng luôn sở hữu lượng tin đăng tuyển lên tới hàng chục nghìn. Những khu vực tập trung tuyển dụng việc làm viễn thông chủ yếu tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ,… Trong tương lai, ngành nghề này có tiềm năng phát triển và mở ra cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Bưu chính - Viễn thông

Trong ngành Bưu chính - viễn thông có nhiều vị trí công việc khác nhau, cho nên mức lương cũng có sự chênh lệch ước tính dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, vị trí quản lý dự án viễn thông có mức lương cao nhất khoảng từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là mức lương tham khảo theo từng vị trí việc làm Bưu chính – viễn thông:

Việc làm Bữu chính - Viễn thông Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư viễn thông 12.000.000 – 28.000.000 Chăm sóc khách hàng 7.000.000 – 15.000.000 Chuyên viên phân tích dữ liệu 10.000.000 – 22.000.000 Quản lý dự án viễn thông 15.000.000 – 30.000.000

3. Tổng hợp việc làm Bưu chính - Viễn thông

Ngành Bưu chính - viễn thông là một trong những ngành nghề được nhiều người lao động săn đón. Không chỉ mức lương ổn định và nhu cầu tuyển dụng lớn lên tới hàng chục nghìn tin tuyển dụng mà việc làm viễn thông còn có môi trường lý tưởng cùng tiềm năng thăng tiến lên vị trí cao.

3.1. Kỹ sư viễn thông

Kỹ sư viễn thông là một trong những vị trí việc làm Bưu chính - viễn thông có lượng tin tuyển dụng lớn lên tới gần chục bài đăng. Điều này phần nào chứng tỏ được sức hút của việc làm này đối với người lao động. Đối với vị trí kỹ sư viễn thông sẽ đảm nhận các công việc chính như sau:

Tìm hiểu, vận hành và khai thác các cơ sở hạ tầng mạng cùng thiết bị điện tử.

Chịu trách nhiệm lắp đặt và xử lý sự cố tại các trạm phát sóng, hệ thống truyền dẫn.

Quản lý hệ thống an ninh và an toàn mạng cho toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp.

Tiến hành cài đặt, quản lý, bảo trì và nâng cấp phần mềm, phần cứng, các hệ điều hành.

Để đảm nhận tốt việc làm kỹ sư viễn thông, ứng viên cần phải tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành kỹ thuật - điện tử viễn thông. Do là ngành nghề đặc thù và sử dụng tài liệu nước ngoài, cho nên ứng viên còn phải có chứng chỉ Toeic 450 và sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Ngoài ra, vị trí việc làm viễn thông này còn yêu cầu ứng viên có các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, chịu được áp lực và quản lý thời gian. Hiện mức lương trung bình đối với vị trí kỹ sư viễn thông dao động từ 12.000.000 – 28.000.000 VNĐ/tháng và tập trung tuyển dụng nhiều tại các khu vực thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

3.2. Chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng viễn thông cũng nhận được sự quan tâm của người lao động khi trên các diễn đàn, trang tuyển dụng trực tuyến có số lượng tin đăng tuyển gần trăm bài đăng. Đối với việc làm Bưu chính - viễn thông ở vị trí chăm sóc khách hàng sẽ phụ trách những đầu công việc như sau:

Tiếp nhận cuộc gọi đến và giải đáp, cung cấp các thông tin chính xác về dịch vụ viễn thông khi khách hàng gặp sự cố trong quá trình sử dụng.

Ghi chép thông tin và cập nhật dữ liệu khách hàng

Hỗ trợ đặt hàng, hủy đơn hàng, hoàn tiền hoặc đổi hàng.

Thông báo cho khách hàng những chương trình giảm giá, khuyến mãi và đề xuất các sản phẩm hay dịch vụ tiềm năng.

Mức lương đối với nhân viên chăm sóc khách hàng viễn thông dao động từ 7.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm ngành Bưu chính - viễn thông ở vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ không yêu cầu quá cao về trình độ học vấn khi chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên. Điều này mở ra cơ hội việc làm cho đa dạng đối tượng lao động. Tuy nhiên, để làm tốt việc làm này thì người lao động cần có những kỹ năng cơ bản gồm sự hiểu biết về sản phẩm, thị trường, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt.

Mức lương đối với nhân viên chăm sóc khách hàng viễn thông hiện dao động từ 7.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM là 3 khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm viễn thông ở vị trí chăm sóc khách hàng nhiều nhất.

3.3. Chuyên viên phân tích dữ liệu

Công việc của một chuyên viên phân tích dữ liệu sẽ là quản lý và cung cấp tập dữ liệu. Họ cũng là người đánh giá các thử nghiệm và triển khai phần mềm mới nhằm để nâng cấp, hỗ trợ đưa ra quyết định chiến lược.

Việc làm Bưu chính - viễn thông này cũng đòi người lao động có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh, toán học, công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó, tuyển dụng chuyên viên phân tích dữ liệu thường yêu cầu có từ 2 – 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Cùng với đó là một số yêu cầu về trình độ và kỹ năng như:​

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Trình độ ngoại ngữ tốt.

Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt.

Có khả năng làm việc với các bên liên quan để đánh giá rủi ro tiềm ẩn.

Có khả năng dịch các yêu cầu kinh doanh thành các thuật ngữ không mang tính kỹ thuật.

Có kinh nghiệm sử dụng công cụ trực quan hóa dữ liệu và phân tích kinh doanh, công nghệ chuyển đổi khối lượng lớn dữ liệu phức tạp thành giải pháp.

Chuyên viên phân tích dữ liệu là việc làm hấp dẫn đối với người lao động hiện nay khi sở hữu mức lương lên tới 22.000.000 VNĐ/tháng, cùng tiềm năng phát triển lớn và môi trường làm việc lý tưởng. Khu vực tuyển dụng chuyên viên phân tích dữ liệu nhiều chủ yếu tại Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương và Hà Nội với hàng nghìn bài đăng tuyển.

3.4. Quản lý dự án viễn thông

Việc làm Bưu chính - viễn thông với vị trí quản lý dự án hiện có nhu cầu tuyển dụng lớn khi có số lượng tin lên tới gần chục nghìn bài đăng. Công việc của một quản lý dự án viễn thông sẽ bao gồm:

Làm các hồ sơ đấu thầu.

Làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư.

Quản lý dự án viễn thông sẽ thực hiện giám sát thi công.​

Bóc tách khối lượng và lập bản vẽ hoàn thiện các công trình.​

Thiết kế và thi công hệ thống Viễn thông cho công trình, tòa nhà.

Thực hiện công tác nghiệm thu và xác nhận khối lượng hoàn thành, phát sinh nhằm quyết toán dự án nhanh chóng.

Để đảm nhận việc làm ngành Bưu chính – viễn thông vị trí quản lý dự án sẽ yêu cầu người lao động tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành Điện, Điện tử, Viễn thông và CNTT. Ứng viên có chứng chỉ quản lý dự án như Prince 2 hoặc PMP là lợi thế. Hơn thế nữa, các nhà tuyển dụng còn yêu cầu ứng viên vị trí quản lý dự án viễn thông các điểm như sau:

Thành thạo các phần mềm Revit, Autocad

Có kinh nghiệm quản lý dự án và làm hồ sơ hoàn công các công trình

Am hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị viễn thông, vật tư, điện và điện nhẹ

Hiểu và nắm rõ quy trình đấu thầu, quản lý và giám sát thi công dự án

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh ở mức tốt

Có khả năng thuyết trình, tư vấn tốt

Cẩn thận, trung thực và nhanh nhẹn

Hiện Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và TP.HCM nằm trong top khu vực có nhu cầu lớn về tuyển dụng việc làm Bưu chính - viễn thông vị trí quản lý dự án. Mức lương đối với vị trí quản lý dự án viễn thông dao động từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

4. Khu vực tuyển dụng Việc làm Bưu chính - Viễn thông nhiều

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Bưu chính - viễn thông tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn với mật độ dân số cao và có tốc độ phát triển nhanh như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ.

4.1. Tuyển dụng việc làm Bưu chính - Viễn thông tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển nhanh chóng và toàn diện ở mọi mặt, trong đó lĩnh vực Bưu chính - viễn thông được đặc biệt quan tâm. Nhờ thế mà tại TP.HCM có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông như FPT Telecom, công ty TNHH năng lượng E-COM, công ty CP viễn thông ACT,… Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm liên quan tới lĩnh vực viễn thông là vô cùng lớn.

Các khu vực tập trung việc làm Bưu chính - viễn thông nhiều tại các quận trung tâm TP.HCM như Quận 7, Quận 10, Quận Tân Bình. Mức lương dao động đối với việc làm ngành bưu chính - viễn thông khoảng từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

4.2. Tuyển dụng việc làm Bưu chính - Viễn thông tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm liên quan tới ngành bưu chính – viễn thông đứng đầu thị trường. Với lợi thế thu hút vốn đầu, tốc độ phát triển kinh tế nhanh đã giúp Hà Nội trở thành thị trường lý tưởng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông như BellSystem24-Việt Nam, Ϲông ty CP công nghệ mạng viễn thông Ϲ-LIƝK, Viettel Construction,...

Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Cầu Giấy là các khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Bưu chính – viễn thông nhiều nhất tại Hà Nội với mức lương trung bình khoảng từ 7.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Tuyển dụng việc làm Bưu chính - Viễn thông tại Đà Nẵng

Là thành phố được mệnh danh đáng sống, Đà Nẵng không chỉ được chính phủ quan tâm áp dụng nhiều chính sách mà còn thu hút được vốn đầu tư lớn các doanh nghiệp. Trong đó, lĩnh vực bưu chính – viễn thông cũng được phát triển tương đối toàn diện. Điều này mở ra cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động.

Hiện tại, Hải Châu, Sơn Trà và Cẩm Lệ là 3 quận trung tâm Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành bưu chính – viễn thông nhiều nhất. Mức lương đối với việc làm này tại Đà Nẵng so với Hà Nội hay TP.HCM có phần thấp hơn khi dao động từ 7.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng.

4.4. Tuyển dụng việc làm Bưu chính - Viễn thông tại Bình Dương

Bình Dương sở hữu lợi thế khi có hàng loạt khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bình Dương cho vị trí liên quan tới ngành Bưu chính - viễn thông là tương đối lớn.

Tân Uyên, Thuận An, Thủ Dầu Một hiện đang là 3 khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho lĩnh vực bưu chính – viễn thông nhiều nhất tại Bình Dương. Mức thu nhập trung bình của việc làm này sẽ dao động từ 7.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.

4.5. Tuyển dụng việc làm Bưu chính - Viễn thông tại Cần Thơ

Trong những trở lại đây, Cần Thơ thu hút được sự đầu tư không nhỏ của các doanh nghiệp. Nhờ vậy mà cơ sở hạ tầng và các hệ thống viễn thông được phát triển toàn diện. Điều này tạo ra nguồn việc làm cho đông đảo người lao động trên địa bàn.

Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng hiện là các khu vực tuyển dụng việc làm Bưu chính - viễn thông nhiều nhất tại Cần Thơ. Mức lương trung bình của việc làm này tại Cần Thơ dao động khoảng từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Bưu chính - Viễn thông

Bưu chính - viễn thông đóng vai trò cốt lõi trong cơ sở hạ tầng của đất nước. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, điện tử viễn thông đã góp phần đưa bưu chính - viễn thông lên một tầm cao mới và tạo ra việc làm cho nhiều người lao động. Đối với việc làm Bưu chính - viễn thông, ngoài tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các ngành liên quan thì ứng viên sẽ cần trang bị các kỹ năng cần thiết gồm:

Ứng viên khi làm việc trong lĩnh vực Bưu chính - viễn thông cần có tư duy logic nhằm nắm bắt và xử lý thông tin chính xác. Từ đó giúp quá trình quản lý và vận hành những hệ thống kỹ thuật đa dạng trở nên dễ dàng hơn.

Việc làm ngành Bưu chính - Viễn thông đòi hỏi ứng viễn có tính nhẫn nại, kiên trì bởi trong quá trình làm việc sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với những quy trình công nghệ phức tạp.

Có sự nhanh nhạy, ham học hỏi trước những thay đổi của công nghệ nhằm đề xuất và có những cải tiến nâng cao hiệu suất công việc.

Do lĩnh vực Bưu chính - viễn thông sẽ thường xuyên tiếp xúc với những tài liệu tiếng Anh cho nên ứng viên cần có khả năng đọc và hiểu ngoại ngữ.

Do lĩnh vực Bưu chính - viễn thông thường xuyên phải đối mắt với khối lượng công việc lớn cho nên ứng viên cần có khả năng chịu được áp lực cao.

6. Thách thức trong ngành Bưu chính - Viễn thông

Ngành Bưu chính - Viễn thông là một trong những ngành nghề chủ chốt đối với nền kinh tế quốc gia. Do đó, việc làm Bưu chính - viễn thông có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển đối với người lao động.

Song nhân lực ngành Bưu chính - viễn thông hiện đang đối mặt với những sức ép lớn. Đầu tiên phải kể đến tính cạnh tranh khốc liệt với cả dịch vụ trong nước lẫn quốc tế. Tiếp đến, những quy định về ngành nghề quản lý với các dịch vụ bưu chính - viễn thông không được chặt chẽ so với ngành nghề khác. Đặc biệt, sự thay đổi công nghệ đã tạo nên những thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngành Bưu chính - viễn thông thay đổi và chuyển mình.

Với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay sẽ đòi hỏi người lao động khi tham gia vào thị trường việc làm liên quan tới bưu chính - viễn thông cũng luôn không ngừng nâng cấp trình độ bản thân, có vốn ngoại ngữ tốt để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần có thêm những chứng chỉ liên quan tới vị trí việc làm Bưu chính - viễn thông như Prince 2, PMP, Toeic,… để có thể thăng tiến và nhận được mức lương tốt.

Hiện nay, việc làm Bưu chính - Viễn thông nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động khi có môi trường làm việc lý tưởng và mức thu nhập ổn định. Không những vậy, nhóm việc làm này cũng có tiềm năng phát triển nếu như người lao động sở hữu kinh nghiệm dày dặn cùng chứng chỉ liên quan.