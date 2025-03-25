Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, C17, Khu Đô Thị Mỹ Đình 1, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, HN

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 500 - 700 USD

• Thiết kế hệ thống điện và kỹ thuật điện công trình, hệ thống điều khiển.
• Tham gia dự án thiết kế từ lên bản vẽ, tính toán, kiểm tra, triển khai…
• Sử dụng E-PLAN, E-AUTOCAD hoàn thiện thiết kế, chuẩn bị tài liệu, bản vẽ, quy trình vận hành, danh sách vật tư sản xuất, phần mềm lập dự toán
• Đảm bảo thiết kế hệ thống điện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phát triển sản xuất và yêu cầu khách hàng.
• Hỗ trợ bộ phận khác tối ưu thiết kế, đưa sáng kiến cải tiến nguyên vật liệu (nếu cần).
• Làm việc tại văn phòng Công ty và các Ban QLDA, triển khai các dự án Smart home, Home Cinema, BMS, tự động hóa, đường dây và TBA, cơ điện.
• Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo các công nghệ mới, các giải pháp.
• Tham gia trực tiếp giám sát thi công các dự án được giao

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kỹ năng:
• Kiến thức kỹ thuật điện và kỹ năng thiết kế hệ thống điện trong Hệ thống điện/điều khiển và điện tử: E-PLAN, E-AUTOCAD
• Tiếng Anh giao tiếp ưu tiên về kỹ thuật chuyên ngành
• Kỹ năng lên kế hoạch và chủ động quản lý phần việc được giao

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, C17, Khu Đô Thị Mỹ Đình, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

