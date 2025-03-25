Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
- Hà Nội: Số 6, C17, Khu Đô Thị Mỹ Đình 1, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 500 - 700 USD
• Thiết kế hệ thống điện và kỹ thuật điện công trình, hệ thống điều khiển.
• Tham gia dự án thiết kế từ lên bản vẽ, tính toán, kiểm tra, triển khai…
• Sử dụng E-PLAN, E-AUTOCAD hoàn thiện thiết kế, chuẩn bị tài liệu, bản vẽ, quy trình vận hành, danh sách vật tư sản xuất, phần mềm lập dự toán
• Đảm bảo thiết kế hệ thống điện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phát triển sản xuất và yêu cầu khách hàng.
• Hỗ trợ bộ phận khác tối ưu thiết kế, đưa sáng kiến cải tiến nguyên vật liệu (nếu cần).
• Làm việc tại văn phòng Công ty và các Ban QLDA, triển khai các dự án Smart home, Home Cinema, BMS, tự động hóa, đường dây và TBA, cơ điện.
• Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo các công nghệ mới, các giải pháp.
• Tham gia trực tiếp giám sát thi công các dự án được giao
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kiến thức kỹ thuật điện và kỹ năng thiết kế hệ thống điện trong Hệ thống điện/điều khiển và điện tử: E-PLAN, E-AUTOCAD
• Tiếng Anh giao tiếp ưu tiên về kỹ thuật chuyên ngành
• Kỹ năng lên kế hoạch và chủ động quản lý phần việc được giao
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
