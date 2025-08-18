Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

A. Quản lý hoạt động kỹ thuật

• Điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Kỹ thuật HQsing (sửa chữa, lắp ráp, kiểm định chất lượng, xử lý sự cố).

• Thiết lập, tối ưu quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng cho tất cả sản phẩm HQsing.

• Giám sát bảo trì, bảo hành, test thiết bị trước khi xuất kho.

B. Đào tạo & Hỗ trợ chuyên môn

• Đào tạo chuyên môn định kỳ cho team kỹ thuật, tư vấn bán hàng, CSKH, marketing.

• Cập nhật kiến thức sản phẩm và công nghệ mới cho đội ngũ.

• Tham gia tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng quan trọng hoặc dự án lớn.

C. Quản lý sản phẩm & R&D

• Phụ trách toàn bộ sản phẩm HQsing đang kinh doanh (từ nhập hàng, test, đóng gói, tài liệu hướng dẫn, cải tiến).

• Nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới:

o Làm việc trực tiếp với nhà máy sản xuất trong/ngoài nước.

o Phối hợp phòng R&D và Marketing để đưa sản phẩm ra thị trường.

o Kiểm định mẫu, đề xuất cải tiến, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn HQsing.

D. Hỗ trợ chiến lược kinh doanh

• Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh với Ban Giám đốc.