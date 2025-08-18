Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY TNHH HQ SING
- Hồ Chí Minh: 199M Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 1 - 15 USD
A. Quản lý hoạt động kỹ thuật
• Điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Kỹ thuật HQsing (sửa chữa, lắp ráp, kiểm định chất lượng, xử lý sự cố).
• Thiết lập, tối ưu quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng cho tất cả sản phẩm HQsing.
• Giám sát bảo trì, bảo hành, test thiết bị trước khi xuất kho.
B. Đào tạo & Hỗ trợ chuyên môn
• Đào tạo chuyên môn định kỳ cho team kỹ thuật, tư vấn bán hàng, CSKH, marketing.
• Cập nhật kiến thức sản phẩm và công nghệ mới cho đội ngũ.
• Tham gia tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng quan trọng hoặc dự án lớn.
C. Quản lý sản phẩm & R&D
• Phụ trách toàn bộ sản phẩm HQsing đang kinh doanh (từ nhập hàng, test, đóng gói, tài liệu hướng dẫn, cải tiến).
• Nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới:
o Làm việc trực tiếp với nhà máy sản xuất trong/ngoài nước.
o Phối hợp phòng R&D và Marketing để đưa sản phẩm ra thị trường.
o Kiểm định mẫu, đề xuất cải tiến, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn HQsing.
D. Hỗ trợ chiến lược kinh doanh
• Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh với Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH HQ SING Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HQ SING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
