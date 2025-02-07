Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện các công việc đấu thầu như: Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, lựa chọn thiết bị, lập giải pháp kỹ thuật, báo giá, lên kế hoạch thực hiện và làm hồ sơ dự thầu, ...
• Tìm hiểu máy móc, thiết bị của nhà máy nhiệt điện, thủy điện, nhà máy công nghiệp để tư vấn sử dụng sản phẩm như thế nào cho phù hợp và hiệu quả. Tạo dữ liệu kỹ thuật của từng nhà máy.
• Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án của công ty như bàn giao hàng hoá, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu thanh toán….
• Làm các công việc phù hợp khác theo phân công của Trưởng phòng
• Công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
• Ưu tiên có sự hiểu biết về máy móc, thiết bị của nhà máy nhiệt điện, thủy điện
• Vi tính: sự dụng thành thạo các công cụ văn phòng như word, exel, photoshop, autocad.
• Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế.
• Tổ chức công việc: Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm.
