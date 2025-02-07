Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc đấu thầu như: Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, lựa chọn thiết bị, lập giải pháp kỹ thuật, báo giá, lên kế hoạch thực hiện và làm hồ sơ dự thầu, ...
• Tìm hiểu máy móc, thiết bị của nhà máy nhiệt điện, thủy điện, nhà máy công nghiệp để tư vấn sử dụng sản phẩm như thế nào cho phù hợp và hiệu quả. Tạo dữ liệu kỹ thuật của từng nhà máy.
• Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án của công ty như bàn giao hàng hoá, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu thanh toán….
• Làm các công việc phù hợp khác theo phân công của Trưởng phòng
• Công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ điện tự động hóa, Tự động, điều khiển tự động, điện công nghiệp, Nhiệt, cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, chế tạo máy...
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
• Ưu tiên có sự hiểu biết về máy móc, thiết bị của nhà máy nhiệt điện, thủy điện
• Vi tính: sự dụng thành thạo các công cụ văn phòng như word, exel, photoshop, autocad.
• Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế.
• Tổ chức công việc: Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Biệt thự 5, Vị trí 15, Khu Đô Thị Xa La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

