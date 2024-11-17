Tuyển Kinh doanh quốc tế ECOZEN INTERNATIONAL JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Kinh doanh quốc tế ECOZEN INTERNATIONAL JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

ECOZEN INTERNATIONAL JSC
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
ECOZEN INTERNATIONAL JSC

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Tiếp cận KH và giới thiệu sản phẩm
- Hiểu rõ về thông tin về sản phẩm, dịch vụ công ty đang kinh doanh
- Tìm kiếm và phát triển danh sách khách hàng
- Liên hệ và kết nối với khách hàng
2. Thuyết phục và tư vấn khách hàng, đảm bảo doanh số bán hàng
- Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch công tác tuần/ tháng/quý
- Theo dõi tình hình và kết quả bán hàng
3. Xử lý khiếu nại & chăm sóc khách hàng
- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng của KH đến khi hoàn tất giao hàng
- Theo dõi xử lý khiếu nại của KH (nếu có).
4. Báo cáo và đề xuất giải pháp, chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương.
- Ít nhất 01 năm tại vị trí bán hàng kỹ thuật.
- Có kiến thức về bán hàng, xây dựng mạng lưới KH, phát triển thị trường.
- Tiếng Anh: Giao tiếp.

Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 13,000,000 - 16,000,000 (+ hoa hồng từ 1- 3%), tổng thu nhập thay đổi theo năng lực không giới hạn.
- Cấp laptop cùng các công cụ hỗ trợ công việc.
- Phụ cấp như: điện thoại, công tác phí...
- Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng đột xuất/dự án, thưởng cống hiến mỗi 05 năm.
- Bảo hiểm Tai nạn 24/7, Bảo hiểm Sức Khỏe (cho Quản lý và Nhân viên có thâm niên 3 năm), Bảo hiểm Nhân thọ (cho Nhân viên trên 10 năm).
- Các chế độ phúc lợi khác: kiểm tra sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, các chương trình chăm sóc con em nhân viên (quà tặng 1/6, Tết Trung Thu, khen thưởng con em nhân viên có thành tích học tập tốt...), chương trình động viên và gắn kết.
- Nhiều hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe: Yoga, chạy bộ, bóng đá,...
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
- Chương trình thử việc với lộ trình rõ ràng.
- Môi trường làm việc ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ECOZEN INTERNATIONAL JSC

ECOZEN INTERNATIONAL JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41 Thép Mới, P.12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

