Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

GHTK
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
GHTK

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại GHTK

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

I. THÔNG TIN CHUNG VỊ TRÍ

- Mục tiêu: Phát triển thị trường B2B, mở rộng hệ thống khách hàng doanh nghiệp, tăng trưởng doanh số;

- Sản phẩm/Dịch vụ: Giải pháp logistics & vận chuyển toàn diện theo nhu cầu doanh nghiệp.

- Đối tượng khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp các ngành hàng FMCG (thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh), Điện máy, Gia dụng, Mỹ phẩm, Nông sản - thực phẩm, Thời trang, Trang sức - hàng giá trị cao;

- Phòng ban: Bộ phận Phát triển Kinh doanh - Khối Dịch vụ Khách hàng.

- Báo cáo: Sales Manager.

II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Tìm kiếm và tiếp cận các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, sản xuất, phân phối… để giới thiệu các giải pháp dịch vụ logistics của GHTK;

- Tư vấn và đề xuất giải pháp vận hành phù hợp (giao hàng, kho bãi, fulfillment...) dựa trên nhu cầu thực tế của từng khách hàng;

- Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng, theo dõi chất lượng dịch vụ sau bán hàng;

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ (vận hành, tài chính, CSKH...) để đảm bảo quá trình triển khai dịch vụ diễn ra hiệu quả;

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Thời gian làm việc: 8h00’ - 17h30’, từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần, và thứ 7 cách tuần.

- Địa điểm:

+ Hà Nội: Tòa GHTK Building, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm;

+ TP. HCM: Tầng 6, Toà Pico Plaza, số 20 CộngHòa, Phường 04, Quận Tân Bình;

+ Tỉnh thành khác: Được chọn bưu cục gần nhà để làm việc.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Logistics, Chuỗi cung ứng, Kinh tế, Kinh doanh, Tài chính, Thương mại quốc tế,...

- Kinh nghiệm: Từ 1 năm sales B2B vận tải nội địa, hoặc sales dịch vụ giao nhận đơn lẻ (vận tải, chuyển phát/fulfillment) cho doanh nghiệp;

- Kiến thức: Thành thạo quy trình bán hàng B2B. Có hiểu biết cơ bản về vận hành logistics; hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp thuộc các ngành như: TMĐT, phân phối, sản xuất, FMCG… là lợi thế;

- Kỹ năng: Thành thạo kỹ năng direct sales, gồm Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng, Khai thác nhu cầu, Tư vấn giải pháp, đàm phán & chốt deal;

- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ là một lợi thế (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung, Tiếng Nhật,...).

Tại GHTK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12-30 triệu đồng, bao gồm: Lương cứng theo bậc + thưởng doanh số + thưởng top sales. Kèm theo thưởng cuối năm, thưởng lễ Tết... (theo năng lực, cấp bậc);

- Đào tạo & Phát triển: Chương trình mentor đồng hành; cơ hội phát triển tư duy giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp, tiếp cận các mô hình logistics chuyên sâu, đa ngành, trở thành “solution architect” dài hạn.

- Chế độ đãi ngộ & phúc lợi: Bảo hiểm sức khỏe cao cấp theo thâm niên. Các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành và chính sách công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép 12 ngày/năm). Phúc lợi sinh nhật, Lễ/Tết, team building, khám sức khỏe định kỳ...

- Hỗ trợ: App gọi điện, phương tiện di chuyển (hỗ trợ xe đưa đón khi gặp gỡ khách hàng/doanh nghiệp), chính sách công tác tỉnh;

- Sử dụng tiện ích đặc biệt tại văn phòng: khu vực phòng nghỉ trưa giường tầng, phòng tập gym hiện đại, không gian mở ngoài trời, pantry cafe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GHTK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GHTK

GHTK

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

