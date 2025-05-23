Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Hình thức làm việc

I. THÔNG TIN CHUNG VỊ TRÍ

- Mục tiêu: Phát triển thị trường B2B, mở rộng hệ thống khách hàng doanh nghiệp, tăng trưởng doanh số;

- Sản phẩm/Dịch vụ: Giải pháp logistics & vận chuyển toàn diện theo nhu cầu doanh nghiệp.

- Đối tượng khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp các ngành hàng FMCG (thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh), Điện máy, Gia dụng, Mỹ phẩm, Nông sản - thực phẩm, Thời trang, Trang sức - hàng giá trị cao;

- Phòng ban: Bộ phận Phát triển Kinh doanh - Khối Dịch vụ Khách hàng.

- Báo cáo: Sales Manager.

II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Tìm kiếm và tiếp cận các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, sản xuất, phân phối… để giới thiệu các giải pháp dịch vụ logistics của GHTK;

- Tư vấn và đề xuất giải pháp vận hành phù hợp (giao hàng, kho bãi, fulfillment...) dựa trên nhu cầu thực tế của từng khách hàng;

- Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng, theo dõi chất lượng dịch vụ sau bán hàng;

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ (vận hành, tài chính, CSKH...) để đảm bảo quá trình triển khai dịch vụ diễn ra hiệu quả;

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Thời gian làm việc: 8h00’ - 17h30’, từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần, và thứ 7 cách tuần.

- Địa điểm:

+ Hà Nội: Tòa GHTK Building, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm;

+ TP. HCM: Tầng 6, Toà Pico Plaza, số 20 CộngHòa, Phường 04, Quận Tân Bình;

+ Tỉnh thành khác: Được chọn bưu cục gần nhà để làm việc.

