Công việc Kinh doanh quốc tế

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ. Các nhà tuyển dụng có chính sách đãi ngộ khá tốt với các ứng viên làm việc trong lĩnh vực này, với mức lương dao động từ 9.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế (International business) là ngành bao gồm các hoạt động mua bán và trao đổi hàng hóa, tài nguyên, dịch vụ, công nghệ giữa các quốc gia và các vùng lãnh thổ. Đây là lĩnh vực có tính toàn cầu bao gồm những chiến thuật, chiến lược kinh doanh giữa các doanh nghiệp theo các hiệp định thương mại đã ký kết.

Vai trò của ngành kinh doanh quốc tế giúp mở rộng thị trường và tối ưu hóa nguồn lực, giúp tăng sức cạnh tranh và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, văn hóa giữa những doanh nghiệp của các quốc gia. Ngành này mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho các ứng viên vì có thể làm việc cho các công ty lớn, các tổ chức thương mại quốc tế, các dự án hợp tác xuyên quốc gia.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, nhu cầu việc làm kinh doanh quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ với không ít cơ hội xuất nhập khẩu mới. Các doanh nghiệp đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao và sẵn sàng săn đón ứng viên có chuyên môn về tiếp thị toàn cầu, thành thạo các công cụ công nghệ số và quản lý quốc tế.

Hiện nay, có tới hàng trăm tin đăng tìm vị trí việc làm kinh doanh quốc tế trên các trang web tuyển dụng mỗi tháng. Điều này chứng tỏ nhu cầu nhân lực cấp thiết của các doanh nghiệp cho vị trí công việc này. Không ít công ty đưa ra chế độ đãi ngộ tốt cùng với cơ hội thăng tiến dành cho các ứng viên có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh quốc tế tăng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm kinh doanh quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế, có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp như nhân viên xuất nhập khẩu, Marketing, tư vấn tài chính và pháp chế. Do đó, mức lương của ngành này cũng rất đa dạng phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của mỗi người. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm kinh doanh quốc tế Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh kinh doanh quốc tế 4.000.000 - 6.000.000 Nhân viên kinh doanh quốc tế 9.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên kinh doanh quốc tế 9.000.000 - 15.000.000 Giảng viên ngành kinh doanh quốc tế 10.000.000 - 15.000.000 Phó phòng kinh doanh quốc tế 15.000.000 - 20.000.000 Trưởng phòng kinh doanh quốc tế 20.000.000 - 25.000.000 Giám đốc kinh doanh quốc tế 30.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc của kinh doanh quốc tế

Hiện nay, ngành kinh doanh quốc tế đang rất hot trên thị trường và được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Dưới đây là chi tiết công việc của nhân viên kinh doanh quốc tế:

Nghiên cứu khách hàng, thị trường

Nghiên cứu, phân tích thị trường tại các quốc gia để xác định khách hàng tiềm năng.

Thu nhập thông tin về giá cả, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng những thông tin đã có để phát triển chiến lược và kế hoạch.

Tư vấn, bán hàng cho khách quốc tế

Nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

Đưa ra khuyến nghị sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu.

Giải thích các tính năng và lợi ích của sản phẩm trong công ty.

Thương lượng về giá, các khoản khác nếu có.

Quản lý thông tin, đơn hàng

Lưu trữ thông tin giao dịch đã hoàn tất.

Soạn thảo hợp đồng, giám sát khách hàng khi ký kết.

Chịu trách nhiệm báo cáo mọi giao dịch với cho cấp trên.

Theo dõi trạng thái đơn hàng.

Lập báo cáo, nộp hợp đồng, lưu trữ các tài liệu liên quan.

Duy trì, tạo dựng mối quan hệ với khách hàng

Giữ liên lạc với khách hàng.

Trả lời các câu hỏi của khách hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Tham dự các sự kiện trong ngành, kết nối với mạng lưới chuyên gia.

Ngoài ra, nhân viên kinh doanh quốc tế cần thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên như tổng hợp báo cáo liên quan đến công việc như báo cáo kết quả kinh doanh, các giao dịch cần xử lý; tham mưu chiến lược với ban lãnh đạo, cập nhật kiến thức về luật pháp, quy định quốc tế.

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kinh doanh quốc tế

Việc làm kinh doanh quốc tế là ngành đòi hỏi sự am hiểu về thị trường tài chính trên toàn cầu, những luật lệ quốc tế, xuất nhập khẩu và logistic. Các nhà tuyển dụng cũng cần những ứng viên có thể thích ứng với văn hóa và môi trường kinh doanh khác nhau. Dưới đây là những yêu cầu cần có:

Kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và đàm phán

Những nhân viên kinh doanh quốc tế cần có khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ vì ngoại ngữ không chỉ giúp mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn hỗ trợ xây dựng mối quan hệ với các đối tác nước ngoài. Ngoài ra, những hiểu biết về sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia cũng giúp người làm trong lĩnh vực này tạo dựng được niềm tin và hợp tác hiệu quả với nhiều khách hàng trên toàn cầu.

Một nhân viên kinh doanh quốc tế cũng cần khả năng đàm phán và thuyết phục mới dễ dàng đạt được thỏa thuận sao cho có lợi cho doanh nghiệp. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp tốt cũng giúp cho bạn có thể duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Làm việc trong môi trường đa quốc gia và dễ gặp các vấn đề phát sinh trong mua bán và trao đổi hàng hóa nên một nhân viên kinh doanh quốc tế cần có khả năng phân tích để đưa ra các phương án và triển khai giải pháp tốt nhất.

Nhân viên giỏi là người có thể chủ động tìm hiểu gốc rễ của vấn đề, từ đó làm việc với những bên liên quan xem xét nhiều giải pháp trước khi thực hiện. Các nhà tuyển dụng luôn đánh giá rất cao những người có kỹ năng mềm này.

Các nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao những nhân viên kinh doanh quốc tế có kỹ năng mềm

Kỹ năng quản lý dự án

Nhân viên kinh doanh quốc tế sẽ là người quản lý thông tin khách hàng cũng như đơn hàng. Do đó, người làm vị trí này cần nắm bắt, lưu trữ thông tin chi tiết nhất trong các cuộc giao dịch trong dự án họ tham gia. Sau khi kết thúc ký kết hợp đồng, nhân viên kinh doanh quốc tế sẽ báo cáo với cấp trên và cùng với các phòng ban khách tiến hành kiểm tra, giám sát và vận chuyển hàng hóa.

Kiến thức về luật pháp và quy định quốc tế

Hiểu rõ luật pháp, những quy định quốc tế sẽ giúp cho nhân viên kinh doanh quốc tế có thể nắm rõ các thủ tục xuất nhập khẩu, tài chính quốc tế. Các nhà tuyển dụng luôn có đánh giá tích cực với những ứng viên có kiến thức về thị trường quốc tế và biết cách quản lý chuỗi cung ứng.

Kiến thức về kinh tế và thương mại quốc tế

Nắm rõ các kiến thức về kinh tế, thương mại quốc tế là yêu cầu cần thiết của một nhân viên kinh doanh quốc tế. Nếu biết được thị trường toàn cầu ra sao, bạn có thể xử lý được công việc thuận lợi và đưa ra những định hướng tốt cho doanh nghiệp phát triển.

Khả năng làm việc dưới áp lực và điều chỉnh chiến lược

Bất kỳ một nhân viên kinh doanh quốc tế nào cũng cần có khả năng giữ vững tâm lý và đạt hiệu suất làm việc dưới áp lực. Đây được coi là chìa khóa để thành công trong lĩnh vực này. Nhân viên kinh doanh quốc tế cũng cần nắm bắt nhanh các xu hướng và thay đổi của thị trường. Từ đó, bạn có thể nhận diện cơ hội và rủi ro, điều chỉnh chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

5. Những khó khăn của việc làm kinh doanh quốc tế trong doanh nghiệp

Việc làm kinh doanh quốc tế hiện đang là ngành hàng có nhiều cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, ngành này cũng gặp phải những thách thức mà nhân viên cần đặc biệt quan tâm như:

Cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Nhân viên kinh doanh quốc tế có thể gặp phải vấn đề cạnh tranh trên thị trường vì môi trường kinh tế giữa các quốc gia có thể là phát triển, đang phát triển hoặc kém phát triển. Sự khác biệt này là yếu tố gây ra thách thức cho ngành. Tính không đồng nhất của các nền kinh tế dễ phát sinh nhiều vấn đề trong việc hợp tác và đầu tư, tạo ra khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lớn.

Khó khăn trong việc thích ứng với văn hóa và luật pháp địa phương

Môi trường chính trị và văn hóa là yếu tố phức tạp, nhạy cảm trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Các doanh nghiệp phải thích ứng với các chính sách và luật pháp của từng quốc gia. Do đó, sự linh hoạt khi lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược được ưu tiên hàng đầu khi hoạt động trên thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, sự khác biệt về văn hóa bao gồm ngôn ngữ, tôn giáo tạo nên rào cản lớn trong giao tiếp và hiểu biết giữa các đối tác kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng khi chính thức bước vào thị trường quốc tế.

Áp lực từ việc đạt chỉ tiêu doanh số và hiệu suất

Nhân viên kinh doanh quốc tế chịu trách nhiệm báo cáo, vận chuyển đảm bảo sản phẩm sẽ được giao đến tay khách hàng trong thời gian sớm nhất, chuẩn nhất. Do đó, những người làm lĩnh vực này sẽ chịu áp lực về hiệu suất công việc, chỉ tiêu doanh số để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ, mang về lợi nhuận cho công ty.

Nhân viên kinh doanh quốc tế cũng gặp nhiều khó khăn thách thức trong ngành

6. Tầm quan trọng của kinh doanh quốc tế trong doanh nghiệp

Việc làm kinh doanh quốc tế đóng vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp đa quốc gia vì giúp mở rộng thị trường, tối ưu hóa nguồn lực, tăng sức cạnh tranh giữa những doanh nghiệp của các nước.

Đóng góp của kinh doanh quốc tế vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Nhân viên kinh doanh quốc tế là người có nhiệm vụ mua bán, trao đổi hàng hóa, tài nguyên, dịch vụ giữa các quốc gia, phục vụ cho mục đích ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Đối với các công ty đa quốc gia, nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh quốc tế đặc biệt quan trọng. Đây cũng là ngành mà các doanh nghiệp tích cực đầu tư về nhân lực và tài lực.

Vai trò của kinh doanh quốc tế trong việc xây dựng thương hiệu toàn cầu

Nhân viên kinh doanh quốc tế cần có hiểu biết sâu rộng về thị trường nước ngoài, có khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ cùng với những hiểu biết về văn hóa của các quốc gia. Nếu nắm bắt được những điểm này, bạn có thể xây dựng được thương hiệu của công ty trên toàn cầu, từ đó kéo nhiều hợp đồng về cho doanh nghiệp.

Tác động của kinh doanh quốc tế đến sự phát triển kinh tế của quốc gia

Việc làm kinh doanh quốc tế có thể tạo ra nhiều việc làm, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu, từ đó đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp mở rộng sang thị trường quốc tế, sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng hơn, giúp gia tăng sản lượng, doanh thu. Kéo theo đó, những công việc mới được tạo ra trong chính các công ty và trong cả ngành cung ứng có liên quan.

7. Các công ty kinh doanh quốc tế tại Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản và nhân lực. Nước ta cũng có các chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới tín nhiệm Việt Nam và quyết định đầu tư vào thị trường này.

Tên công ty kinh doanh quốc tế Thông tin chi tiết về lĩnh vực hoạt động Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam Unilever là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới của Anh và Hà Lan. Quy mô nhân sự của công ty lên đến hơn 1600 người trên toàn quốc. Unilever cho ra mắt rất nhiều dòng sản phẩm nổi tiếng như: Omo, P/S, Clear, Lipton…. Công Ty TNHH AEON Việt Nam AEON là tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới với 179 liên doanh trong và ngoài Nhật Bản. AEON đang đầu tư kinh doanh rất nhiều lĩnh vực bán lẻ, điển hình như: Thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa, thương mại điện tử. Quy mô nhân sự là 350 người. Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam Panasonic chính thức thành lập từ năm 2005, thuộc tập đoàn Panasonic. Hiện nay, công ty chuyên sản xuất các sản phẩm thuộc đồ da dụng, thiết bị bếp, thiết bị giải trí gia đình. Quy mô công ty trên 7.000 người. Công Ty Honda Việt Nam Honda Việt Nam thành lập từ năm 1996, liên doanh giữa Công ty Honda Motor Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor Thái Lan và Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Ngành sản xuất chính của Honda Việt Nam là xe máy, ô tô. Công ty có hơn 12.000 công nhân viên, 2,5 triệu xe máy, 35.000 chiếc ôtô mỗi năm. Công Ty Toyota Việt Nam Toyota Việt Nam được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ 1995 với khả năng sản xuất lên đến 70.000 xe mỗi năm. Quy mô nhân sự >7.900 người.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh quốc tế đang tăng trưởng mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Các doanh nghiệp rất tích cực đầu tư cả tài lực và nhân lực cho ngành. Điều này tạo ra nhiều công việc mới cho các lao động có trình độ chuyên môn. Nếu là sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế, đây là thời điểm tốt cho các bạn nếu muốn tìm kiếm công việc ổn định, có thu nhập tốt, học hỏi được nhiều cái mới sau khi ra trường.