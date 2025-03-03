Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Có chế độ lương + thưởng + hoa hồng xứng đáng theo năng lực làm việc Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, các ngày nghỉ lễ theo quy định Có cơ hội tham gia các triển lãm quốc tế và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Công ty nhựa CPI là một trong những nhà sản xuất/ xuất khẩu phụ gia nhựa lớn nhất Việt Nam với 3 nhà máy tại miền Bắc.

Làm việc tại văn phòng công ty tại Hà Nội.

Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc các mối quan hệ với khách hàng cũ hiện có.

Nhận đơn hàng của khách hàng, làm báo giá cho khách và theo dõi quá trình sản xuất và lịch xuất hàng cho khách.

Giải quyết mọi vấn đề phát sinh theo yêu cầu của khách hàng trong quá trình sản xuất.

Lên kế hoạch xuất hàng đảm bảo được tiến độ xuất hàng cho khách.

Theo dõi lịch thanh toán của khách hàng.

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học.

Thành thạo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh.

Có kỹ năng thuyết trình tốt.

Có kinh nghiệm làm về xuất nhập khẩu, sale tại các công ty khác.

Có kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng quốc tế trên các kênh thông tin.

Có tính kiên trì, cẩn thận.

Ưu tiên những người đã có 1 kinh nghiệm làm việc trong ngành nhựa, bao bì.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM

