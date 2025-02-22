Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIP EDU
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH GIP EDU

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Vinhomes West Point, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Từ 15 Triệu

  • Tìm kiếm khách hàng mới;

  • Tư vấn dịch vụ thuê kho và Fulfillment (dịch vụ hoàn tất đơn hàng) trong thương mại điện tử tại thị trường Đông Nam Á;

  • Thương lượng, đàm phán thuyết phục khách hàng tiến tới ký kết hợp đồng;

  • Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất;

  • Cập nhật và quản lý dữ liệu trên hệ thống phần mềm CRM;

  • Thực hiện các công việc khác được yêu cầu từ Trưởng nhóm/Trường phòng Kinh doanh.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí Sales/Business Development, ở một trong các ngành Fulfillment, Logistics, Warehouse, E-commerce, Xuất nhập khẩu, Vận tải, hoặc tương tự;

  • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên;

  • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt;

  • Năng động, có khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt;

  • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

  • Nhanh nhẹn, hòa đồng, nhạy bén;

  • Sẵn sàng tham gia công tác là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH GIP EDU Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cơ bản upto 15.000.000 (Theo năng lực); Tổng thu nhập 15 - 30M (Chính sách cụ thể sẽ trao đổi trong phỏng vấn);

  • Thưởng Tháng/ Quý/ Năm;

  • Phụ cấp theo quy định của công ty: Ăn trưa (30.000/ngày); gửi xe; công tác;…;

  • Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

  • Tham gia gói BHSK cao cấp;

  • Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

  • Lương thứ 13, thưởng ngày Lễ/Tết;

  • Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm;

  • Cơ hội công tác nước ngoài;

  • Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, hướng tới các giá trị bền vững;

  • Được Công ty hỗ trợ tham gia các khóa học chuyên môn theo nhu cầu công việc;

  • Đi du lịch ít nhất 2 lần 1 năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

