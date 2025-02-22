Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Lương cơ bản upto 15.000.000 (Theo năng lực); Tổng thu nhập 15 - 30M (Chính sách cụ thể sẽ trao đổi trong phỏng vấn);

Thưởng Tháng/ Quý/ Năm;

Phụ cấp theo quy định của công ty: Ăn trưa (30.000/ngày); gửi xe; công tác;…;

Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

Tham gia gói BHSK cao cấp;

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

Lương thứ 13, thưởng ngày Lễ/Tết;

Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm;

Cơ hội công tác nước ngoài;

Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, hướng tới các giá trị bền vững;

Được Công ty hỗ trợ tham gia các khóa học chuyên môn theo nhu cầu công việc;