Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian tạm thời Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Đến 12 Triệu

- Hỗ trợ cho khách hàng đến cửa hàng - Tư vấn sản phẩm, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng khi cần - Nêu rõ công dụng, ưu điểm sản phẩm của cửa hàng để khách hàng thấy được sự khác biệt - Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng cũ và mới để thúc đẩy nhu cầu mua hàng cao hơn - Sắp xếp sản phẩm lên kệ, bảo quản chất lượng của sản phẩm - Giải đáp thắc mắc của khách hàng khi gặp

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 18 tuổi đến 25 tuổi, đã tốt nghiệp THPT - Có ngoại hình là ưu thế - Siêng năng, chịu khó, cầu tiến - Có trách nhiệm trong công việc - Có phương tiện đi chuyển thoải mái - Làm đủ tối thiểu 5 buổi/tuần

Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đăng ký tham gia BHXH theo quy định của pháp luật. - Lương cơ bản + Thưởng chuyên cần + Thưởng % - Du lịch, teambuilding, nghỉ mát,... - Môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt tình có sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. - Không yêu cầu kinh nghiệm. - Có hỗ trợ phụ cấp mỗi tháng. - Thưởng lễ Tết. - Phép nghỉ tuần/phép nghỉ tháng. - Được training, hỗ trợ công việc trong từ 2 đến 4 tuần đầu làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

