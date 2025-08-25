Tuyển Kinh doanh thực phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

¶ Chào những người bạn yêu thích đồ uống organic và muốn lan tỏa lối sống lành mạnh! Bunny Drinkie đang tìm kiếm những "chiến binh" năng động, nhiệt tình cho vị trí Nhân viên bán hàng tư vấn

==> Số lượng: 03 nhân viên

∆ Công việc của bạn:

- Trò chuyện và lắng nghe nhu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ quản lý cửa hàng trong các công việc khác

× Mặt hàng: cà phê thức uống dinh dưỡng,…

∆ Yêu cầu về ứng viên:

* Tuổi từ 18 - 45. Có trách nhiệm với công việc

* Nhiệt tình, luôn nở nụ cười, có kỹ năng giao tiếp tốt

* Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần bạn có tinh thần học hỏi

∆ Thời gian: Ca sáng: 8h - 12h, Ca chiều: 13h30 - 17h30 (xoay ca linh hoạt, có trách nhiệm với công việc)

∆ Thu nhập: Lương cứng + thưởng doanh số (từ 4 - 8 triệu)

¶ Cam kết: Được hướng dẫn trước khi làm việc

==> AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc đăng ký bản form: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform