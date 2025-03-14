Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Apply liền tay - Có công việc mới

—Hỗ trợ tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

—Sắp xếp sản phẩm lên quầy trưng bày. Thời gian làm việc: từ 7h30 - 11h30 ~ 13h00 - 17h00 (có ca xoay linh hoạt)

Thu nhập ~ 3.500.000₫ - 10.000.000₫/tháng ++

- Có tiền chuyên cần, phụ cấp nếu siêng năng

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Từ đủ 18 - 25 tuổi, đã tốt nghiệp THPT; thái độ tốt là điểm cộng, không vướng bận việc gia đình.

Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp, thưởng chuyên cần

Nhận ứng lương trước 15 ngày

Nếu làm xuyên Tết, lương x3

Được tham gia các chuyến du lịch định kỳ

Không áp đặt KPI

Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

