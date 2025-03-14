Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
- Hồ Chí Minh: Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
—Hỗ trợ tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
—Sắp xếp sản phẩm lên quầy trưng bày. Thời gian làm việc: từ 7h30 - 11h30 ~ 13h00 - 17h00 (có ca xoay linh hoạt)
Thu nhập ~ 3.500.000₫ - 10.000.000₫/tháng ++
- Có tiền chuyên cần, phụ cấp nếu siêng năng
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đối tượng: Từ đủ 18 - 25 tuổi, đã tốt nghiệp THPT; thái độ tốt là điểm cộng, không vướng bận việc gia đình.
Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK Thì Được Hưởng Những Gì
Có phụ cấp, thưởng chuyên cần
Nhận ứng lương trước 15 ngày
Nếu làm xuyên Tết, lương x3
Được tham gia các chuyến du lịch định kỳ
Không áp đặt KPI
Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
