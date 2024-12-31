Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 16 - 20 Triệu

Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 16 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Nhon Trach II Industrial Park, Dong Nai Province

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Tóm tắt vị trí:
Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho 2 Vị trí Nhân viên Quản lý dự án Tiếng Hàn và Nhân viên Quản lý dự án Tiếng Anh, công việc chính của 2 vị trí này là chịu trách nhiệm giám sát và điều phối toàn bộ quy trình dự án, từ lập kế hoạch đến triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Nội dung công việc:
1. Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án từ giai đoạn khởi động đến khi hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
2. Phối hợp với các bộ phận liên quan (Kỹ thuật, Sản xuất, Marketing, R&D) để đảm bảo các yêu cầu dự án được thực hiện đúng hạn và đạt tiêu chuẩn.
3. Quản lý ngân sách dự án, đảm bảo tối ưu hóa chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đưa ra các giải pháp hiệu quả và phù hợp.
5. Đảm bảo giao tiếp rõ ràng và minh bạch với các bên liên quan, bao gồm khách hàng, đối tác và các phòng ban nội bộ.
6. Thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả và các vấn đề của dự án cho cấp trên và các bên liên quan.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

