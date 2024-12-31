Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 16 - 20 Triệu

Tóm tắt vị trí:

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho 2 Vị trí Nhân viên Quản lý dự án Tiếng Hàn và Nhân viên Quản lý dự án Tiếng Anh, công việc chính của 2 vị trí này là chịu trách nhiệm giám sát và điều phối toàn bộ quy trình dự án, từ lập kế hoạch đến triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nội dung công việc:

1. Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án từ giai đoạn khởi động đến khi hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

2. Phối hợp với các bộ phận liên quan (Kỹ thuật, Sản xuất, Marketing, R&D) để đảm bảo các yêu cầu dự án được thực hiện đúng hạn và đạt tiêu chuẩn.

3. Quản lý ngân sách dự án, đảm bảo tối ưu hóa chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đưa ra các giải pháp hiệu quả và phù hợp.

5. Đảm bảo giao tiếp rõ ràng và minh bạch với các bên liên quan, bao gồm khách hàng, đối tác và các phòng ban nội bộ.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả và các vấn đề của dự án cho cấp trên và các bên liên quan.