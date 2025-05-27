Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Hỗ trợ quản lý kiểm toán cấp cao trong việc chuẩn bị cho chương trình kiểm toán và kế hoạch hàng năm.

Tiến hành, nhận định, phân bổ nhiệm vụ, kết hợp, giám sát, củng cố và dẫn dắt công việc kiểm toán được giao bởi quản lý kiểm toán cấp cao để nhận chương trình kiểm toán và kế hoạch kiểm toán hàng năm.

Chịu trách nhiệm trong chất lượng kết quả của kiểm toán nội bộ.

Hỗ trợ trong việc xây dựng các kĩ thuật kiểm toán, dòng hướng dẫn.

Từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.

Khả năng giao tiếp tiếng anh tốt, phân tích và các kĩ năng mềm.

Có thể đi công tác và hoạt động ở Việt Nam và nước ngoài.

Nhanh nhẹn, ngay thẳng, thật thà và hăng say học hỏi và chấp nhận thử thách...

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ các chi phí sinh hoạt, phụ cấp khác;

Hưởng 100% lương và tham gia Bảo hiểm từ tháng đầu nhận việc;

Xét tăng lương hấp dẫn hằng năm dựa trên kết quả làm việc;

Hỗ trợ 20.000.000đ/năm chi phí khám chữa bệnh;

Cung cấp trang thiết bị phục vụ liên quan đến công việc;

Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

