Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 1 Đường 4A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• . Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, 6 tháng, năm của công ty, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kịp thời, chính xác.
• Quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm.
• Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra... các hoạt động về kế toán của công ty.
• Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán.
• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ kế toán trong tất cả các bộ phận thuộc công ty.
• Tính giá thành sản phẩm.
• Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và đảm bảo theo bảng mô tả công việc.
- Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt.
Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)
• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa, Excel
• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo
Yêu cầu kinh nghiệm: Kinh nghiệm trên 1 năm (ở vị trí tương đương- đã từng làm ở công ty sản xuất)
Yêu cầu độ tuổi: Từ 28- 45 tuổi
Yêu cầu giới tính: Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm, tham quan du lịch
- Ký hợp đồng và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Mức lương: trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Đường 18, Khu Phố 7, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

