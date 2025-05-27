Tuyển Kiểm toán viên Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 2, đường 2A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiến hành công việc kiểm toán được giao bởi giám sát viên, thực hiện hợp lý với hướng dẫn kiểm toán nội bộ và quy trình kiểm toán.

Đánh giá và kiểm tra các hệ thống và các điều khiển để đánh giá hiệu lực và hiệu quả.

Định giá, tính toán và xác minh thông tin.

Thực hiện các công việc chuyên ngành được giao bởi nhân viên cấp cao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ Đại học chuyên ngành về Kiểm toán / Kế toán - Kiểm toán

Có từ 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán hoặc có kiến thức chuyên môn về Kiểm toán.

Khả năng giao tiếp tiếng anh tốt, phân tích và các kĩ năng mềm.

Có thể đi công tác dài ngày và hoạt động ở Việt Nam và nước ngoài.

Nhanh nhẹn, ngay thẳng, thật thà và hăng say học hỏi và chấp nhận thử thách...

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ các chi phí sinh hoạt, phụ cấp khác;

Hưởng 100% lương và tham gia Bảo hiểm từ tháng đầu nhận việc;

Xét tăng lương hấp dẫn hằng năm dựa trên kết quả làm việc;

Hỗ trợ 20.000.000đ/năm chi phí khám chữa bệnh;

Cung cấp trang thiết bị phục vụ liên quan đến công việc;

Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

