Công việc Biên phiên dịch tiếng Hàn

Nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và thị trường mới nổi như Cần Thơ, Biên Hòa… đang bùng nổ, với mức lương từ 12.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra đãi ngộ hấp dẫn cho những ứng có tư duy nhanh nhạy và kỹ năng ngoại ngữ tốt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc

Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc với hai công việc chính là biên dịch và phiên dịch. Biên dịch viên chuyển đổi các tài liệu, văn bản, chứng từ, hợp đồng từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại. Phiên dịch viên thì dịch trực tiếp các cuộc họp, trao đổi giữa lãnh đạo và khách hàng, nhân viên.

Trong các hoạt động thương mại, đầu tư và hợp tác…, biên phiên dịch sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam trong việc xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng và nhân viên người Việt. Từ đó, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc rộng lớn.

Dự báo dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2034, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho vị trí việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc. Doanh nghiệp tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: thương mại, sản xuất, dịch vụ, công nghệ thông tin, giải trí…

Nếu tích lũy được kinh nghiệm và năng lực tốt, nghề biên phiên dịch tiếng Hàn có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý hoặc trở thành chuyên gia trong lĩnh vực dịch thuật.

Thị trường tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn đang sôi động

2. Mức lương trung bình của biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc

Mức lương trung bình tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc hiện nay dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Những sinh viên mới ra trường có thể khởi đầu với mức lương từ 8.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng. Còn đối với những vị trí cao, dành cho các chuyên gia có kinh nghiệm, doanh nghiệp có thể trả tới 33.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo nhu cầu

Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Mức lương giao động Phiên dịch tiếng Hàn (Biết biên dịch) 12.000.000 - 30.000.000 Biên dịch tiếng Hàn (Biết phiên dịch) 13.000.000 - 25.000.000 Biên phiên dịch tiếng Hàn 12.000.000 - 45.000.000

Ngoài ra, một số phiên dịch viên tiếng Hàn còn nhận thêm phụ cấp và công tác phí khi tham gia các dự án đặc biệt hoặc dịch thuật sự kiện. Nếu nhận thêm các dự án bên ngoài, thu nhập mỗi tháng của biên phiên dịch tiếng Hàn cao cấp có thể đạt mức cả trăm triệu đồng.

Mức lương tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn thường cao hơn so với mặt bằng chung

3. Phân biệt biên dịch và phiên dịch tiếng Hàn Quốc

Phiên dịch và biên dịch là hai hoạt động dịch thuật có những đặc điểm riêng biệt. Một số công ty cần tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn kiếm được cả hai công việc, trong khi đó, có những công ty lại cần nhân viên chuyên về một nhiệm vụ đặc thù. Do đó, ứng viên cần phân biệt rõ để lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Tiêu chí Phiên dịch Biên dịch Phương tiện Nói Văn bản Thời gian Thường diễn ra trực tiếp, đòi hỏi sự nhanh nhạy và linh hoạt. Có thể mất nhiều thời gian hơn, đặc biệt đối với các văn bản dài hoặc chuyên ngành. Độ chính xác Cần đảm bảo độ chính xác cao nhưng có thể có một số sai sót nhỏ do áp lực thời gian và tình huống giao tiếp. Đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, từng từ, từng câu phải được dịch một cách chính xác và phù hợp với ngữ cảnh. Cách dịch Dịch theo ý, linh hoạt điều chỉnh ngôn ngữ để phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp. Dịch theo nghĩa, tuân thủ chặt chẽ cấu trúc ngữ pháp và từ vựng của ngôn ngữ đích. Sử dụng câu từ Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với giao tiếp hàng ngày. Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, chính xác, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn. Đặc điểm Linh hoạt, thích ứng nhanh với nhiều tình huống khác nhau.

Thường xuyên di chuyển, làm việc tại các sự kiện, hội nghị. Tập trung vào độ chính xác và chất lượng văn bản.

Thường làm việc tại văn phòng, dịch các tài liệu chuyên ngành.

Biên dịch tập trung vào văn bản, còn phiên dịch tập trung vào lời nói

4. Những việc làm biên phiên dịch Hàn Quốc phổ biến nhất

Hiện nay, các doanh nghiệp lớn như Samsung, LG, cũng như các lĩnh vực tài chính, nhà hàng, bán lẻ có xu hướng tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn có khả năng xử lý linh hoạt, đồng thời được yêu cầu của cả hai công việc. Đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, các vị trí dưới đây được tuyển dụng nhiều nhất.

4.1. Phiên dịch tiếng Hàn Quốc (Biết biên dịch)

Với vị trí phiên dịch tiếng Hàn Quốc, nhiệm vụ chính bao gồm việc truyền tải thông tin bằng lời nói trong các cuộc họp, hội thảo và sự kiện. Bên cạnh đó, những phiên dịch viên này cũng cần phải có kỹ năng biên dịch tài liệu, hợp đồng và báo cáo khi cần thiết.

Yêu cầu này không chỉ đòi hỏi họ phải thành thạo cả hai ngôn ngữ mà còn phải hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành và phong cách giao tiếp phù hợp với từng tình huống. Do đó, ứng viên cần có sự linh hoạt trong công việc để xử lý nhanh chóng và hiệu quả trong các bối cảnh khác nhau.

4.2. Biên dịch tiếng Hàn Quốc (Biết phiên dịch)

Đối với những biên dịch viên tiếng Hàn Quốc, công việc chủ yếu tập trung vào việc chuyển đổi các tài liệu văn bản sang ngôn ngữ đích, nhưng họ cũng có thể được yêu cầu tham gia hỗ trợ phiên dịch trong các sự kiện và cuộc gặp gỡ quan trọng.

Những nhiệm vụ trên không chỉ yêu cầu họ phải có khả năng viết tốt mà còn cần một kỹ năng giao tiếp mạch lạc để truyền tải ý tưởng một cách chính xác.

4.3. Tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc

Khác với công việc giảng dạy, các vị trí tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn đòi hỏi người làm không chỉ nắm vững ngôn ngữ mà còn cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ kinh tế, thương mại đến kỹ thuật.

Các ứng viên có khả năng hoàn thành tốt cả nhiệm vụ biên dịch và phiên dịch được xem là tài sản quý giá cho các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa. Họ không chỉ cần kỹ năng ngôn ngữ xuất sắc mà còn phải am hiểu về văn hóa và phong tục của cả hai quốc gia, từ đó đảm bảo rằng thông điệp được truyền tải một cách chính xác và phù hợp.

Biên phiên dịch tạo ra sự kết nối hiệu quả giữa các bên liên quan

5. Khu vực tuyển dụng biên phiên dịch Hàn Quốc nhiều

Thị trường tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và Biên Hòa đang phát triển mạnh mẽ do sự gia tăng của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Với hơn 4.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, mỗi tháng, có hàng trăm nghìn vị trí tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, xuất nhập khẩu và dịch vụ khách sạn.

5.1. Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Hàn nhiều nhất. Điều này xuất phát từ sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa hai nước và sự phát triển vượt bậc của các tập đoàn lớn như Samsung, Lotte và LG. Trong môi trường đầy triển vọng này, các biên phiên dịch có cơ hội mở rộng sự nghiệp và phát triển kỹ năng chuyên môn.

5.2. Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại Bắc Ninh

Với lợi thế về vị trí địa lý và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, Bắc Ninh đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn điện tử lớn của Hàn Quốc. Sự hiện diện dày đặc của các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, điện thoại di động đã tạo ra nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn tại Bắc Ninh khá cao. Đặc biệt, việc làm ở vị trí biên phiên dịch kỹ thuật điện tử luôn được các doanh nghiệp săn đón.

5.3. Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại Bắc Giang

Bắc Giang cũng là một trong những tỉnh thu hút nhiều dự án đầu tư từ Hàn Quốc, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất ô tô và linh kiện. Thị trường tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn tương đối sôi động nhờ sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp.

Các doanh nghiệp tại đây thường tuyển dụng biên phiên dịch có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tốt để giao tiếp với đối tác Hàn Quốc.

5.4. Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Thái Nguyên sở hữu lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng giao thông thuận lợi. Tỉnh này đang trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thái Nguyên chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực điện tử, cơ khí và chế biến thực phẩm. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Hàn tại Thái Nguyên cũng rất lớn, thu nhập cạnh tranh và tiềm năng phát triển nghề nghiệp rộng mở.

5.5. Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Đà Nẵng không chỉ là trung tâm du lịch mà còn là điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhờ vào sự phát triển năng động của thành phố và sự đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn, nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn tại Đà Nẵng ngày càng tăng. Khác với Hà Nội, công việc biên phiên dịch tại Đà Nẵng thường tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế tạo và dịch vụ.

5.6. Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp quốc tế, bao gồm các tập đoàn Hàn Quốc. Sự đa dạng về ngành nghề và quy mô của các công ty tại đây tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho Biên phiên dịch tiếng Hàn.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại đây hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, ô tô đến thời trang, dịch vụ. Vì vậy, tại TP.HCM, biên phiên dịch có thể tham gia vào các dự án lớn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

5.7. Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại Cần Thơ

Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành nông nghiệp, thủy sản và chế biến thực phẩm, Cần Thơ cũng là nơi có nhu cầu nhân sự tiếng Hàn lớn. Do đó, nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn tại đây tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực này. Tuy nhiên, so với các thành phố lớn khác, thị trường việc làm biên phiên dịch tại Cần Thơ còn khá mới mẻ và có nhiều tiềm năng phát triển.

5.8. Việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại Biên Hòa

Biên Hòa sở hữu vị trí địa lý thuận lợi đang thu hút nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư. Sự phát triển của các khu công nghiệp kéo theo nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Hàn trong các lĩnh vực sản xuất, chế tạo. So với các thành phố lớn, thị trường việc làm tại Biên Hòa có quy mô nhỏ hơn nhưng lại mang đến nhiều cơ hội thăng tiến cho người lao động.

Trong môi trường đầy triển vọng, các Biên phiên dịch có cơ hội mở rộng sự nghiệp

6. Mô tả chi tiết công việc của biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc

Các doanh nghiệp tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn muốn tìm kiếm nhân viên có khả năng đảm nhiệm các việc dịch tài liệu như hợp đồng, chứng từ và văn bản, cũng như thực hiện phiên dịch trong các cuộc họp.

Đồng thời, biên phiên dịch sẽ hỗ trợ lãnh đạo trong việc giao tiếp hiệu quả với khách hàng và đồng nghiệp, giúp tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Mô tả công việc của biên dịch viên:

Biên dịch các tài liệu, hợp đồng: Chuyển đổi chính xác các văn bản pháp lý, kỹ thuật, tài liệu marketing từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại. Đảm bảo tính chính xác, nhất quán về thuật ngữ và phong cách.

Soạn thảo các tài liệu: Dựa trên thông tin từ các cuộc họp, đàm phán, biên soạn các báo cáo, biên bản cuộc họp, thư từ bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Việt.

Kiểm tra, chỉnh sửa bản dịch: Đảm bảo chất lượng bản dịch trước khi gửi cho đối tác hoặc cấp trên. Sửa các lỗi ngữ pháp, chính tả và biên tập để đảm bảo tính mạch lạc của văn bản.

Nghiên cứu thuật ngữ chuyên ngành: Liên tục cập nhật các thuật ngữ mới trong lĩnh vực hoạt động của công ty, đảm bảo sử dụng thuật ngữ chính xác và phù hợp.

Mô tả công việc của phiên dịch viên:

Phiên dịch trực tiếp: Tham gia các cuộc họp, hội thảo, đàm phán, sự kiện với đối tác Hàn Quốc. Truyền đạt chính xác nội dung giao tiếp giữa hai bên, đảm bảo thông tin được hiểu một cách rõ ràng.

Phiên dịch qua điện thoại, video call: Thực hiện phiên dịch trong các cuộc họp trực tuyến, đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt nhất.

Hỗ trợ giao tiếp hàng ngày: Hỗ trợ nhân viên người Hàn Quốc trong công việc, giải đáp các thắc mắc, và tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp giữa các bộ phận.

Chuẩn bị trước các buổi phiên dịch: Nghiên cứu kỹ tài liệu, chủ đề và đối tượng tham gia để đảm bảo phiên dịch diễn ra suôn sẻ.

Lưu ý: Công việc cụ thể khi tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc có thể khác nhau tùy thuộc vào từng công ty và lĩnh vực hoạt động. Mỗi tổ chức, doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu riêng về nhiệm vụ và kỹ năng khác nhau, do đó ứng viên nên tìm hiểu kỹ lưỡng về công việc của doanh nghiệp/tổ chức trước khi ứng tuyển.

Tùy từng doanh nghiệp, sẽ có yêu cầu riêng về nhiệm vụ và kỹ năng khác nhau cho biên phiên dịch tiếng Hàn

7. Yêu cầu đối với việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc

Cả phiên dịch và biên dịch đều đòi hỏi người dịch có hiểu biết sâu sắc về văn hóa của cả hai ngôn ngữ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau Do đó, người dịch cần có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nhất định để đảm bảo chất lượng bản dịch.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Hàn: Thành thạo tất cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ TOPIK 5 trở lên. Tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ liên quan: Linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ, khả năng diễn đạt ý chính xác và mạch lạc.

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc: Nắm vững các nét đặc trưng văn hóa, xã hội của Hàn Quốc để dịch thuật một cách tự nhiên và chính xác. Kiến thức về lĩnh vực làm việc: Am hiểu sâu về ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động để đảm bảo dịch thuật chuyên ngành.

Kỹ năng: Kỹ năng biên phiên dịch: Thành thạo các kỹ năng phiên dịch đồng thời và liên tiếp, biên dịch văn bản. Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt trong các tình huống giao tiếp. Kỹ năng làm việc với máy tính: Thành thạo các phần mềm văn phòng, công cụ hỗ trợ dịch thuật. Kỹ năng quản lý thời gian và công việc: Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ: Đảm bảo tính chính xác cao trong từng bản dịch. Linh hoạt, sáng tạo: Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, tìm ra các giải pháp hiệu quả. Ham học hỏi: Luôn cập nhật kiến thức mới về ngôn ngữ và lĩnh vực chuyên môn.



Cần lưu ý rằng các yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng doanh nghiệp và lĩnh vực khác nhau, vì vậy ứng viên nên chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng các yêu cầu liên quan đến vị trí mình ứng tuyển.

Yêu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn tương đối khắt khe

8. Trường đào tạo ngành tiếng Hàn uy tín nhất tại Việt Nam

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc và nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng tăng cũng mở ra nhiều triển vọng cho những ai theo đuổi sự nghiệp này.

Với mục tiêu đào tạo nhân sự tiếng Hàn chất lượng cao, một số trường đại học nổi bật như Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Sư Phạm TP.HCM… đang cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng, được nhiều người đăng ký theo học mỗi năm.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 34.59 720.000 - 1.740.000 VNĐ/tín chỉ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội Sư phạm tiếng Hàn Quốc D01; D78; D90; DD2 37.31 15.000.000 - 62.500.000 VNĐ/năm Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D78; D90; DD2 36.38 Đại Học Thăng Long Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2; D78; D90 24.75 27.000.000 - 38.000.000 VNĐ/năm TP. HCM Đại học Công nghệ TP. HCM Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; D15 17 35.000.000 - 140.000.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế tài chính TP. HCM Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D14; D15 16 80.000.000 - 88.000.000 VNĐ/năm Đại học Sư Phạm TP.HCM Ngôn ngữ Hàn quốc D01; D78; D96; DD2 25.02 14.100.000 - 16.400.000 VNĐ/năm Huế Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D14; D15 24.5 12.000.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; Đ2; D96; D78 25.07 16.900.000 - 19.100.000 VNĐ/năm

Top các trường đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc tốt trên cả nước như ĐH Ngoại ngữ,

Nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn đang tăng cao và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới do sự gia tăng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam. Mỗi năm, khoảng 400.000 vị trí việc làm mới được tạo ra, mở ra nhiều cơ hội cho những ai muốn theo đuổi nghề biên phiên dịch tiếng Hàn