Tuyển Cán Bộ Kỹ Thuật thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các biện pháp thi công được duyệt tại công trình. Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công công trình hạ tầng, thấp tầng....
- Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.
- Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu tư vấn giám sát.
- Lập, triển khai, theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.
- Quản lý các tổ đội thi công, thầu phụ theo phân công của Ban chỉ huy công trình.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành xây dựng - giao thông - thủy lợi.
- Tối thiểu có 3 năm làm Cán bộ hiện trường thi công các công trình cao tầng, dân dụng
- Yêu nghề, nhiệt tình với công việc
- Có kỹ năng đọc, hiểu bản vẽ, sử dụng thành thạo autocad, world, excel.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thực tập và làm việc trong môi trường thực tế, chuyên nghiệp
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHTN,BHYT... theo luật định
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chủ động và sáng tạo.
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển
- Đặc biệt được làm việc với những đồng nghiệp có trình độ, yêu nghề và nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà NewSkyLine, lô CC2, KĐT mới Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

