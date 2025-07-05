Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐA QUỐC GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 65 Đường Thanh Liệt, gần khu The Manor Central Park Nguyễn Xiển., Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán:

Kiểm tra, theo dõi và ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của các chứng từ kế toán.

Quản lý sổ sách kế toán:

Quản lý và cập nhật sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Đảm bảo các sổ sách kế toán đầy đủ và chính xác.

Lập báo cáo tài chính:

Lập các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) theo quy định.

Phân tích và báo cáo kết quả hoạt động tài chính của công ty.

Quản lý công nợ:

Theo dõi và quản lý các khoản công nợ phải thu và phải trả.

Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

Thực hiện các thủ tục thuế, báo cáo thuế:

Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ.

Đảm bảo các thủ tục thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế liên quan khác) được thực hiện đúng hạn và tuân thủ quy định pháp luật.

Các công việc khác:

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan như Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,...

Đã có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí kế toán tổng hợp;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên phần mềm Misa), tốt Excel;

Nắm vững luật, nghị định, luật chuyên ngành,... ;

Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao;

Nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐA QUỐC GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ

Công ty đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định;

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm;

Các khoản phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết; tham quan nghỉ mát hàng năm; khám sức khỏe định kỳ...;

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp;

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐA QUỐC GIA

