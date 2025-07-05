Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tòa nhà Riverfront Financial Centre, đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Theo dõi và đối chiếu công nợ, duyệt điều khoản thanh toán trên hợp đồng.

- Theo dõi số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng.

- Duyệt bảng tính lương và các khoản trích theo lương.

- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ...

- Tính và trích khấu hao tài sản cố định.

- Kiểm kê TSCĐ, CCDC.

- Cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.

- Lập các Báo cáo Thuế theo quy định của Nhà nước.

- Theo dõi và kiểm tra, lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, các loại thuế.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

- Chịu khó, Trung thực.

- Độ tuổi từ 25-40 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Riêng Sáng thứ 7 làm việc tại văn phòng cố định (cách tuần))

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

- Các quy định khác theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM)

