Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- 146 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Huyện Vĩnh Bảo
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 35 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm tài chính phù hợp với từng khách hàng
Hỗ trợ khách hàng hồ sơ thủ tục cần thiết
Các công việc khác theo sự trao đổi hợp tác cùng đại diện công ty để phát huy hiệu quả hợp tác.
Trao đổi kết quả làm việc hàng ngày cùng đại diện công ty để phát huy hiệu quả hợp tác.
Không ràng buộc thời gian, không bị áp chỉ tiêu
Ứng viên có thể làm khu vực tại địa bàn sinh sống
Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Tuổi : 20 trở lên
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là lợi thế
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tuổi : 20 trở lên
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là lợi thế
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng khởi điểm 5 triệu , tăng dần lên 9 triệu
Hoa hồng 4,5% tổng giải ngân
Tổng thu nhập từ 12 - 35 triệu , theo doanh số
Được cầm tay chỉ việc cách tìm kiếm khách hàng, quy trình làm việc
Được hỗ trợ data
Thưởng lễ tết, KPI cuối năm
Hoa hồng 4,5% tổng giải ngân
Tổng thu nhập từ 12 - 35 triệu , theo doanh số
Được cầm tay chỉ việc cách tìm kiếm khách hàng, quy trình làm việc
Được hỗ trợ data
Thưởng lễ tết, KPI cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI