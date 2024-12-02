Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 35 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 35 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- 146 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm tài chính phù hợp với từng khách hàng
Hỗ trợ khách hàng hồ sơ thủ tục cần thiết
Các công việc khác theo sự trao đổi hợp tác cùng đại diện công ty để phát huy hiệu quả hợp tác.
Trao đổi kết quả làm việc hàng ngày cùng đại diện công ty để phát huy hiệu quả hợp tác.
Không ràng buộc thời gian, không bị áp chỉ tiêu
Ứng viên có thể làm khu vực tại địa bàn sinh sống

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Tuổi : 20 trở lên
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là lợi thế
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm 5 triệu , tăng dần lên 9 triệu
Hoa hồng 4,5% tổng giải ngân
Tổng thu nhập từ 12 - 35 triệu , theo doanh số
Được cầm tay chỉ việc cách tìm kiếm khách hàng, quy trình làm việc
Được hỗ trợ data
Thưởng lễ tết, KPI cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

