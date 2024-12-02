Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 35 Triệu

Mức lương 12 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 146 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm tài chính phù hợp với từng khách hàng

Hỗ trợ khách hàng hồ sơ thủ tục cần thiết

Các công việc khác theo sự trao đổi hợp tác cùng đại diện công ty để phát huy hiệu quả hợp tác.

Trao đổi kết quả làm việc hàng ngày cùng đại diện công ty để phát huy hiệu quả hợp tác.

Không ràng buộc thời gian, không bị áp chỉ tiêu

Ứng viên có thể làm khu vực tại địa bàn sinh sống

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Tuổi : 20 trở lên

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là lợi thế

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm 5 triệu , tăng dần lên 9 triệu

Hoa hồng 4,5% tổng giải ngân

Tổng thu nhập từ 12 - 35 triệu , theo doanh số

Được cầm tay chỉ việc cách tìm kiếm khách hàng, quy trình làm việc

Được hỗ trợ data

Thưởng lễ tết, KPI cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin