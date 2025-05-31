Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Lô A5
- 8, KCN WHA
- Nghi Long
- Nghi Lộc, Nghi Lộc, Huyện Nghi Lộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên dịch tiếng Hàn
Phiên dịch tiếng Hàn
Xuất hàng từ kho ra sản xuất
Nhập hàng khi hàng từ container đến công ty
Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Thành thạo tiếng Hàn
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất
Nhanh nhẹn, hòa đồng, xử lý tình huống tốt\\
Tại Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Đóng Bảo hiểm xã hội đầy đủ
Được đào tạo công việc
Ăn cơm tại công ty
Môi trường sạch sẽ, không độc hại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
