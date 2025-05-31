Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Lô A5 - 8, KCN WHA - Nghi Long - Nghi Lộc, Nghi Lộc, Huyện Nghi Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên dịch tiếng Hàn

Phiên dịch tiếng Hàn

Xuất hàng từ kho ra sản xuất

Nhập hàng khi hàng từ container đến công ty

Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Thành thạo tiếng Hàn

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất

Nhanh nhẹn, hòa đồng, xử lý tình huống tốt\\

Tại Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Đóng Bảo hiểm xã hội đầy đủ

Được đào tạo công việc

Ăn cơm tại công ty

Môi trường sạch sẽ, không độc hại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin