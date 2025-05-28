Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYA làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYA
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: 28B Trần Quang Diệu, Phường Trường Thi, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn các gói chụp ảnh cưới, thuê váy, chụp kỷ niệm cho khách qua làm việc trực tiếp tại studio
Ghi nhận thông tin và hỗ trợ khách đặt lịch
Theo dõi và chăm sóc khách trong suốt quá trình trước – trong – sau khi chụp
Phối hợp với team chụp – makeup – váy cưới để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thân thiện
Có gu thẩm mỹ là 1 lợi thế, yêu thích công việc cskh
Tỉ mỉ, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ hoặc CSKH
Có gu thẩm mỹ là 1 lợi thế, yêu thích công việc cskh
Tỉ mỉ, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ hoặc CSKH
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng thoả thuận theo thời gian ca làm
Môi trường làm việc trẻ trung
Đóng BHXH đầy đủ sau thử việc
Phụ cấp xăng xe, ăn ca: 800.000/tháng
Môi trường làm việc trẻ trung
Đóng BHXH đầy đủ sau thử việc
Phụ cấp xăng xe, ăn ca: 800.000/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI