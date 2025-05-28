Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYA làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 28B Trần Quang Diệu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Tư vấn các gói chụp ảnh cưới, thuê váy, chụp kỷ niệm cho khách qua làm việc trực tiếp tại studio

Ghi nhận thông tin và hỗ trợ khách đặt lịch

Theo dõi và chăm sóc khách trong suốt quá trình trước – trong – sau khi chụp

Phối hợp với team chụp – makeup – váy cưới để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu

Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thân thiện

Có gu thẩm mỹ là 1 lợi thế, yêu thích công việc cskh

Tỉ mỉ, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ hoặc CSKH

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng thoả thuận theo thời gian ca làm

Môi trường làm việc trẻ trung

Đóng BHXH đầy đủ sau thử việc

Phụ cấp xăng xe, ăn ca: 800.000/tháng

