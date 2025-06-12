Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Creative media làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Creative media làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Creative media
Ngày đăng tuyển: 12/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/07/2025
Công ty TNHH Creative media

Graphic Design/Illustration/Animation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Creative media

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

  • Lên ý tưởng và thiết kế Project Thumbnail Youtube cho các thể loại âm nhạc, và các nội dung content khác nhau.
  • Sử dụng phần mềm Photoshop, Illustrator để chỉnh sửa Text effect, làm thumbnail và logo cho các kênh Youtube.
  • Phối hợp cùng với bộ phận Content Editor để hoàn thành các yêu cầu thiết kế của công ty.
  • Sử dụng các công cụ AI (Midjourney, Freepik) render ảnh cho các nội dung content của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Thành thạo Photoshop, và Illustrator, Midjourney (Phần mềm AI render ảnh).
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh, tư duy thiết kế, mỹ thuật.
  • Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo tốt.
  • Được đào tạo bài bản bởi các trường lớp/trung tâm chuyên về thiết kế là một lợi thế.

  • Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

     

Tại Công ty TNHH Creative media Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương từ 8-12 triệu (Có thể thỏa thuận)
  • Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
  • Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ, lương tháng 13… theo quy định của công ty
  • Du lịch và team building 1 lần/năm
  • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Creative media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Creative media

Công ty TNHH Creative media

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

