Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần NKS làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần NKS
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần NKS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Km23 số 24 khu đô thị Tân Phú Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

– Giảng dạy và quản lý các lớp tiếng Nhật (sơ cấp)
-Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học và luyện thi tiếng Nhật đồng thời kết hợp giới thiệu về văn hóa Nhật thông qua việc giảng dạy.
-Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.
-Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ tiếng Nhật tương đương N3 trở lên, ưu tiên N2
– Có khả năng sư phạm, đàm thoại tốt, có kiến thức tổng quan về văn hóa Nhật Bản
– Yêu thích công việc đào tạo, giảng dạy
– Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh, du học sinh ít nhất 6 tháng trở lên

Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản thỏa thuận + thưởng xuất cảnh +các loại phụ cấp: Ăn trưa, lớp đông, điện thoại… (nếu dạy partime hưởng lương theo ca dạy)
– Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thành tích hồ sơ, thưởng xuất cảnh…
– Chế độ du lịch trong và ngoài nước cùng người thân (công ty tài trợ)
– Chế độ Bảo hiểm, phép năm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, chế độ lương tăng ca hấp dẫn
– Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Nhật Bản
– Cơ hội công tác, học tập tại Nhật
– Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần NKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

