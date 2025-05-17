Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần NKS làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Km23 số 24 khu đô thị Tân Phú Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

– Giảng dạy và quản lý các lớp tiếng Nhật (sơ cấp)

-Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học và luyện thi tiếng Nhật đồng thời kết hợp giới thiệu về văn hóa Nhật thông qua việc giảng dạy.

-Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.

-Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ tiếng Nhật tương đương N3 trở lên, ưu tiên N2

– Có khả năng sư phạm, đàm thoại tốt, có kiến thức tổng quan về văn hóa Nhật Bản

– Yêu thích công việc đào tạo, giảng dạy

– Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh, du học sinh ít nhất 6 tháng trở lên

Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản thỏa thuận + thưởng xuất cảnh +các loại phụ cấp: Ăn trưa, lớp đông, điện thoại… (nếu dạy partime hưởng lương theo ca dạy)

– Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thành tích hồ sơ, thưởng xuất cảnh…

– Chế độ du lịch trong và ngoài nước cùng người thân (công ty tài trợ)

– Chế độ Bảo hiểm, phép năm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, chế độ lương tăng ca hấp dẫn

– Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Nhật Bản

– Cơ hội công tác, học tập tại Nhật

– Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NKS

