Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 trương định, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Giao hàng Online theo quy trình có sẵn của công ty (tạo tài khoản, cấp link..).
Xử lí đơn hàng theo quy trình và phù hợp với yêu cầu khách hàng.
Tư vấn, Hỗ trợ khách hàng trên nền tảng Fanpage, forum và email của công ty, theo quy trình hướng dẫn có sẵn.
Thu thập ý kiến, khó khăn và mong muốn khách hàng để hỗ trợ các phòng ban cải thiện (phòng sản phẩm thì cải thiện sản phẩm, phòng marketing thì có ý tưởng marketing,..)
Phối hợp với bộ phận khác để xử lí cho khách hàng kịp thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Woocomerce/Shopify hoặc đã từng làm việc trên các platform như ebay/amazon,...hoặc có Kinh nghiệm trong lĩnh vực POD, Tech, phần mềm, Marketing...
Khả năng tin học văn phòng tốt.
Có kỹ năng tiếng anh cơ bản (đọc và viết tốt).Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Ielts, Toiec.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 4.000.000đ + KPI
Thời gian làm việc: Ca tối từ 19h-21h30. 2 ngày cuối tuần: 8h00-17h00
Có lộ trình thăng tiến trong công việc rõ ràng
Tham quan du lịch: 1 lần / năm;
Chế độ Phúc lợi đầy đủ: sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thưởng lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

