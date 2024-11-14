Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 trương định, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Giao hàng Online theo quy trình có sẵn của công ty (tạo tài khoản, cấp link..).

Xử lí đơn hàng theo quy trình và phù hợp với yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, Hỗ trợ khách hàng trên nền tảng Fanpage, forum và email của công ty, theo quy trình hướng dẫn có sẵn.

Thu thập ý kiến, khó khăn và mong muốn khách hàng để hỗ trợ các phòng ban cải thiện (phòng sản phẩm thì cải thiện sản phẩm, phòng marketing thì có ý tưởng marketing,..)

Phối hợp với bộ phận khác để xử lí cho khách hàng kịp thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Woocomerce/Shopify hoặc đã từng làm việc trên các platform như ebay/amazon,...hoặc có Kinh nghiệm trong lĩnh vực POD, Tech, phần mềm, Marketing...

Khả năng tin học văn phòng tốt.

Có kỹ năng tiếng anh cơ bản (đọc và viết tốt).Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Ielts, Toiec.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 4.000.000đ + KPI

Thời gian làm việc: Ca tối từ 19h-21h30. 2 ngày cuối tuần: 8h00-17h00

Có lộ trình thăng tiến trong công việc rõ ràng

Tham quan du lịch: 1 lần / năm;

Chế độ Phúc lợi đầy đủ: sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thưởng lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển

