Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 187A Lê Văn Lương - Khu căn hộ Hoàng Anh Gold House - A2.01.02, Phước Kiển, Nhà Bè., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Gọi điện theo data có sẵn từ Công ty để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Được hỗ trợ fanpage tìm kiếm khách hàng trên Facebook Được công ty đào tạo sản phẩm, dịch vụ Chăm sóc khách hàng trong quá trình tham gia và sử dụng dịch vụ của Công ty. Làm việc tại: 187A Lê Văn Lương- Khu căn hộ Hoàng Anh Gold House-A2.01.02, Phước Kiển, Nhà Bè.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên. Là người giàu năng lượng và có tinh thần tích cực, kiên trì trong công việc. Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí Telesales/CSKH. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tính tự giác và định hướng công việc phù hợp. Giọng nói dễ nghe, không nói giọng vùng miền. Không làm 2 jobs.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 VNĐ/tháng + Hoa hồng cao + Thưởng không giới hạn. Thu nhập trung bình từ 15 - 50 Triệu/ tháng. Thử việc 2 tháng, lương thử việc 6 triệu/tháng + hoa hồng + thưởng. Được trợ cấp cho thời gian đào tạo (5 ngày). Yêu cầu có laptop

Cơ hội nghề nghiệp:

Được đào tạo đầy đủ và bài bản về kiến thức sản phẩm và khách hàng. Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng telesales, giao tiếp qua điện thoại. Được cung cấp Data khách hàng tiềm năng.

Môi trường làm việc:

Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Công ty hỗ trợ suất ăn trưa hằng ngày, ngoài ra còn có snack, mì gói, trà, cà phê,... luôn có sẵn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

