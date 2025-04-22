Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH CSGVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: khu đô thị văn khê, Hà Đông, Quận Cầu Giấy

Kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán thanh toán.

Lập kế hoạch và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, thu tiền.

Theo dõi và quản lý dòng tiền của công ty.

Phân tích và báo cáo tình hình tài chính liên quan đến thanh toán.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài.

Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng liên quan đến thanh toán.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán thanh toán.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thanh toán.

Hiểu biết sâu rộng về các quy định kế toán, luật thuế liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo chính xác.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề.

Tại công ty TNHH CSGVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH CSGVINA

