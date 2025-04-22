Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH CSGVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

công ty TNHH CSGVINA
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
công ty TNHH CSGVINA

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại công ty TNHH CSGVINA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: khu đô thị văn khê, Hà Đông, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán thanh toán.
Lập kế hoạch và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, thu tiền.
Theo dõi và quản lý dòng tiền của công ty.
Phân tích và báo cáo tình hình tài chính liên quan đến thanh toán.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài.
Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng liên quan đến thanh toán.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán thanh toán.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thanh toán.
Hiểu biết sâu rộng về các quy định kế toán, luật thuế liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo chính xác.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề.

Tại công ty TNHH CSGVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH CSGVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK10-5, Khu đô thị mới Văn Khê , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

