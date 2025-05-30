Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dế Mèn Edu làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dế Mèn Edu
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Nhà số 8, ngõ 197 Lê Hoàn, Hưng Phúc, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại về các khóa học tại trung tâm
Theo dõi học viên tiềm năng và chốt đơn đăng ký
Tham gia các sự kiện quảng bá, tuyển sinh tại trường học, hội chợ...
Cập nhật dữ liệu khách hàng và báo cáo kết quả
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc đang theo học các ngành Kinh tế, Marketing, Giáo dục hoặc ngành liên quan
Giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến và yêu thích làm việc với phụ huynh và học sinh
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc bán hàng dịch vụ
Đáp ứng được những yêu cầu khác của trung tâm
Tại Công ty TNHH Dế Mèn Edu Thì Được Hưởng Những Gì
Được ưu đãi cho bản thân và người thân khi sử dụng các khóa học tại trung tâm
