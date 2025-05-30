Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dế Mèn Edu làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nhà số 8, ngõ 197 Lê Hoàn, Hưng Phúc, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại về các khóa học tại trung tâm

Theo dõi học viên tiềm năng và chốt đơn đăng ký

Tham gia các sự kiện quảng bá, tuyển sinh tại trường học, hội chợ...

Cập nhật dữ liệu khách hàng và báo cáo kết quả

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc đang theo học các ngành Kinh tế, Marketing, Giáo dục hoặc ngành liên quan

Giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến và yêu thích làm việc với phụ huynh và học sinh

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc bán hàng dịch vụ

Đáp ứng được những yêu cầu khác của trung tâm

Quyền Lợi Được Hưởng

Được ưu đãi cho bản thân và người thân khi sử dụng các khóa học tại trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển

