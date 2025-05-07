Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11A Galaxy 3, KĐT Galaxy, Đ. Tố Hữu, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm chính khâu dựng và hậu kỳ các video

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng kịch bản và quay

Nghiên cứu trends, bắt trends

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video (Capcut PC, Premiere…)

Có kỹ năng quay là lợi thế (Phone, Pocket 3)

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế

Sáng tạo, năng nổ, tự tin vào khả năng bắt trends và tạo trends

Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 - 15tr (fulltime) + Thưởng

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ T2 - T6 (linh hoạt)

Thưởng dịp lễ, Tết

Du lịch công ty 1-2 lần/năm

Xét năng lực và tăng lương 6 tháng – 1 năm/ lần

Được hưởng mọi chế độ phúc lợi theo quy định chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM

