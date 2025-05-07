Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 11A Galaxy 3, KĐT Galaxy, Đ. Tố Hữu, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm chính khâu dựng và hậu kỳ các video
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng kịch bản và quay
Nghiên cứu trends, bắt trends
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video (Capcut PC, Premiere…)
Có kỹ năng quay là lợi thế (Phone, Pocket 3)
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế
Sáng tạo, năng nổ, tự tin vào khả năng bắt trends và tạo trends
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7 - 15tr (fulltime) + Thưởng
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ T2 - T6 (linh hoạt)
Thưởng dịp lễ, Tết
Du lịch công ty 1-2 lần/năm
Xét năng lực và tăng lương 6 tháng – 1 năm/ lần
Được hưởng mọi chế độ phúc lợi theo quy định chung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
