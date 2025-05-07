Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 111
- 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Sáng tạo content, lên đề tài, ý tưởng bài viết, triển khai viết các dạng bài phù hợp với các kênh truyền thông tuyển dụng nhân sự
Cập nhật, tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu Công ty
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho Nhân viên kinh doanh và thúc đẩy thành viên nhiệt huyết bán hàng
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
Ngoại hình ưa nhìn
Kinh nghiệm: không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7,5 triệu – 15 triệu + Hoa hồng tuyển dụng.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhiều người giàu người giỏi trong nghề Bất động sản.
Phát triển bản thân lên tầm cao mới và có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
