Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Sáng tạo content, lên đề tài, ý tưởng bài viết, triển khai viết các dạng bài phù hợp với các kênh truyền thông tuyển dụng nhân sự

Cập nhật, tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu Công ty

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho Nhân viên kinh doanh và thúc đẩy thành viên nhiệt huyết bán hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

Ngoại hình ưa nhìn

Kinh nghiệm: không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,5 triệu – 15 triệu + Hoa hồng tuyển dụng.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhiều người giàu người giỏi trong nghề Bất động sản.

Phát triển bản thân lên tầm cao mới và có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

