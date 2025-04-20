Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các nghiệp vụ kế toán.

Thực hiện các công việc kế toán thanh toán như: lập phiếu thu, phiếu chi, quản lý các khoản phải thu, phải trả.

Theo dõi và quản lý dòng tiền của công ty, đảm bảo công ty có đủ tiền để hoạt động.

Lập báo cáo thanh toán định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán thanh toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán thanh toán.

Nắm vững các quy định, chính sách về kế toán thanh toán.

Thành thạo phần mềm kế toán (Ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel để xử lý số liệu.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Tại Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, team building của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)

