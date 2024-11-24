Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Trên 20 triệu Toàn thời gian tại Quảng Nam

W.I.N Career
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
W.I.N Career

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại W.I.N Career

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: The Grand Ho Tram Strip, Xuyên Mộc, Huyện Duy Xuyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Xây dựng mối quan hệ tốt với các thành viên trong nhóm và các phòng ban khác.
Luôn nhiệt tình trong công việc, chủ động giao tiếp khéo léo với khách hàng thông qua đó tăng doanh thu cho công ty.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.
Chào đón / đưa tiễn khách hàng khi họ đến/rời Việt Nam và dẫn khách đến khu vực nơi khách muốn ghé thăm.
Nhận thông tin đầy đủ về phòng/xe/lịch trình khách hàng... theo sự phân công của công ty.
Giải quyết các khiếu nại về các dịch vụ của công ty (ngay cả khi không có mặt của quản lý).
Sắp xếp lịch trình của khách hàng (nếu cần), quản lý việc đặt chỗ ăn uống và sắp xếp các bữa tiệc trong trường hợp khách hàng có những dịp đặc biệt.
Báo cáo và cung cấp thông tin về chi tiết các hoạt động diễn ra với khách hàng.
Có khả năng lưu loát ít nhất 1 ngoại ngữ (Trung hoặc Hàn) với vai trò phiên dịch ngoại ngữ giữa công ty và khách hàng.
Tuân thủ các quy tắc và quy định của công ty.
Tiến hành thông báo cho các bộ phận liên quan để sắp xếp cho dịch vụ khách hàng.
Sắp xếp công việc trước khi khách hàng đến.
Gặp gỡ và chào hỏi khách hàng khi khách nhận/trả phòng.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng VIP.
Cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa cho khách hàng tại nơi lưu trú.
Hỗ trợ khách hàng tham gia chương trình của công ty, hỗ trợ khách hàng thanh toán theo chương trình áp dụng.
Chịu trách nhiệm duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, ngoại hình chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Hàn/ Trung - khả năng giao tiếp tốt ở mọi cấp độ.
Sẵn sàng đi công tác.
Làm việc theo ca xoay, 1 ca làm việc 8h - có thể tăng ca khi có yêu cầu.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tích cực trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại W.I.N Career Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty cung cấp nơi ở và ăn ca miễn phí (tiêu chuẩn 3 sao - 02 người/phòng).
Mức thu nhập hấp dẫn (lương + TIP + Bonus).
Môi trường làm việc quốc tế năng động.
Được đào tạo trực tiếp từ các chuyên gia nước ngoài (Macau, Hongkong, Malaysia,Singapore...).
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại W.I.N Career

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

W.I.N Career

W.I.N Career

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

