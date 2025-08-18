Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 8 đường số 7, KCN Điện Nam

- Điện Ngọc, Điện Bàn, Điện Bàn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính, các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT,…
Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.
Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán/ kiểm toán/ tài chính.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất.
Yêu cầu: 3-5 kinh nghiệm vị trí kế toán thuế ở các công ty lớn, ưu tiên đã từng làm qua kế toán trưởng.
Thành thạo tin học VP: word, excel, PM kế toán: Misa, Amis, kiot,...
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.
Chịu được áp lực công việc, nhiệt tình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng lương tháng 13.
Hỗ trợ 100% cơm trưa tại Công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.
Thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng 13 hàng năm.
Tham gia các hoạt động gắn kết ý nghĩa.
Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của luật lao động Việt Nam.
Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 04 , đường số 3, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Quảng Nam, Việt Nam

