Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Lô CN, KCN Đông Quế Sơn, Thị trấn Hương An, Quế Sơn, Huyện Quế Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán của công ty.

Chịu trách nhiệm ghi chép, thu thập và hạch toán kế toán.

Cung cấp hồ sơ, chứng từ có liên quan khi làm việc với ngân hàng.

Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ, thanh toán của nhà cung cấp và khách hàng.

Lập báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí khi có yêu cầu.

Lập báo cáo thuế TNCN, GTGT hàng tháng. Quyết toán thuế TNCN.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sản xuất.

Thành thạo các phần mềm kế toán.

Nắm vững các quy định, luật kế toán hiện hành.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000-15.000.000 triệu (có thể thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chủ động, phát huy sự sáng tạo và năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM

