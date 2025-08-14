Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Lô CN, KCN Đông Quế Sơn, Thị trấn Hương An, Quế Sơn, Huyện Quế Sơn
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán của công ty.
Chịu trách nhiệm ghi chép, thu thập và hạch toán kế toán.
Cung cấp hồ sơ, chứng từ có liên quan khi làm việc với ngân hàng.
Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ, thanh toán của nhà cung cấp và khách hàng.
Lập báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí khi có yêu cầu.
Lập báo cáo thuế TNCN, GTGT hàng tháng. Quyết toán thuế TNCN.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sản xuất.
Thành thạo các phần mềm kế toán.
Nắm vững các quy định, luật kế toán hiện hành.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sản xuất.
Thành thạo các phần mềm kế toán.
Nắm vững các quy định, luật kế toán hiện hành.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10.000.000-15.000.000 triệu (có thể thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
10.000.000-15.000.000 triệu (có thể thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chủ động, phát huy sự sáng tạo và năng lực cá nhân.
10.000.000-15.000.000 triệu (có thể thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chủ động, phát huy sự sáng tạo và năng lực cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI