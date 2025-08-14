Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Lô CN, KCN Đông Quế Sơn, Thị trấn Hương An, Quế Sơn, Huyện Quế Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán của công ty.
Chịu trách nhiệm ghi chép, thu thập và hạch toán kế toán.
Cung cấp hồ sơ, chứng từ có liên quan khi làm việc với ngân hàng.
Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ, thanh toán của nhà cung cấp và khách hàng.
Lập báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí khi có yêu cầu.
Lập báo cáo thuế TNCN, GTGT hàng tháng. Quyết toán thuế TNCN.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sản xuất.
Thành thạo các phần mềm kế toán.
Nắm vững các quy định, luật kế toán hiện hành.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000-15.000.000 triệu (có thể thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
10.000.000-15.000.000 triệu (có thể thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chủ động, phát huy sự sáng tạo và năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN, KCN Đông Quế Sơn, Thị trấn Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

