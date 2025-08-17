Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 10 Lạc Long Quân, Điện Dương, Điện Bàn, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhập liệu, quản lý các tài khoản kế toán nội bộ của Công ty;

Quản lý công nợ, theo dõi doanh thu, chi phí và dòng tiền;

Hỗ trợ lập báo giá, hợp đồng, hóa đơn GTGT và các vấn đề liên quan đến công nợ với Khách hàng và Nhà cung cấp;

Quản lý và đối chiếu dữ liệu chấm công, tiền lương, thưởng và bảo hiểm xã hội hàng tháng;

Chuẩn bị hồ sơ và sổ sách thuế, kê khai thuế và nộp thuế đúng thời hạn theo quy định pháp luật;

Làm việc với Ngân hàng, Cơ quan Thuế, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo sự ủy quyền của Công ty và phạm vi công việc của kế toán;

Thực hiện các công việc khác liên quan đến kế toán tổng hợp theo yêu cầu của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về thuế và pháp luật liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa).

Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin