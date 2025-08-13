Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: TT Tân An

- Hiệp Đức, Hiệp Đức ...và 5 địa điểm khác, Huyện Quế Sơn

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1.Xây dựng chiến lược kinh doanh: Phân tích thị trường, xác định mục tiêu doanh thu, định hướng phát triển sản phẩm/dịch vụ hệ thống cơ điện, thiết bị điện hộ gia đình, máy lọc nước, năng lượng mặt trời, thiết bị CNTT, thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp.
2. Lập kế hoạch & giám sát doanh thu: Xây dựng kế hoạch bán hàng theo tháng/quý/năm và theo dõi hiệu quả thực hiện.
3. Quản lý đội ngũ bán hàng: Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên kinh doanh; thiết lập KPI, chế độ thưởng/phạt.
4. Mở rộng thị trường: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển hệ thống đại lý, kênh phân phối.
5. Phối hợp liên phòng ban: Làm việc chặt chẽ với bộ phận marketing, sản xuất, tài chính để đảm bảo chiến lược kinh doanh đồng bộ và hiệu quả.
6. Phân tích báo cáo và ra quyết định: Đánh giá dữ liệu kinh doanh, xu hướng thị trường để điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 triệu - 20 triệu trở lên theo kinh nghiệm và kết quả hoàn thành công việc.
- Quà các ngày lễ tết, thưởng theo kết quả SXKD tháng, quý,năm.
- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A2-9 Thăng Long - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

