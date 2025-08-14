Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: 135 Trần Phú, Hội An, TP Hội An
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Quản lý đội ngũ nhân viên
- Huấn luyện kỹ năng, quy trình làm viên cho nhân viên
- Giám sát, quản lý quy trình bán hàng
- Trực tiếp quản lý cửa hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển tổng thể doanh nghiệp
- Phân tích, nguyên cứu thị trường, khảo sát khách hàng
- Lập báo cáo và lập kế hoạch bán hàng
- Giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng
- Một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh giao tiếp tốt
- Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ngành F&B
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.
- Kỹ năng thuyết trình, đào tạo.
- Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.
- Kỹ năng xử lý vấn đề.
- Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ngành F&B
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.
- Kỹ năng thuyết trình, đào tạo.
- Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.
- Kỹ năng xử lý vấn đề.
Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thương lượng tùy kinh nghiệm và năng lực quản lý. Thu nhập >10.000.000
- Chế độ: theo bộ luật lao động, tăng 10% mỗi năm, lương tháng 13
- Thưởng: doanh số, đạt KPI
- Môi trường làm việc vui vẻ, nhiệt tình
- Chế độ: theo bộ luật lao động, tăng 10% mỗi năm, lương tháng 13
- Thưởng: doanh số, đạt KPI
- Môi trường làm việc vui vẻ, nhiệt tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI