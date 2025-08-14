Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 135 Trần Phú, Hội An, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quản lý đội ngũ nhân viên

- Huấn luyện kỹ năng, quy trình làm viên cho nhân viên

- Giám sát, quản lý quy trình bán hàng

- Trực tiếp quản lý cửa hàng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển tổng thể doanh nghiệp

- Phân tích, nguyên cứu thị trường, khảo sát khách hàng

- Lập báo cáo và lập kế hoạch bán hàng

- Giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng

- Một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh giao tiếp tốt

- Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ngành F&B

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.

- Kỹ năng thuyết trình, đào tạo.

- Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.

- Kỹ năng xử lý vấn đề.

Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thương lượng tùy kinh nghiệm và năng lực quản lý. Thu nhập >10.000.000

- Chế độ: theo bộ luật lao động, tăng 10% mỗi năm, lương tháng 13

- Thưởng: doanh số, đạt KPI

- Môi trường làm việc vui vẻ, nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an

