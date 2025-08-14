Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an làm việc tại Quảng Nam thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 125 Điện Biên Phủ, Thanh Hà, Hội An, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng (lẻ, đại lý, tour, bán sỉ).

Đạt mục tiêu doanh số, mở rộng thị trường.

Phối hợp đảm bảo giao hàng đúng hạn, chất lượng.

Báo cáo kết quả, thu thập thông tin thị trường, đề xuất chiến lược.

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing).

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên F&B, cà phê).

Giao tiếp, đàm phán tốt, chủ động tìm kiếm khách hàng trên các sàn điện tử.

Đam mê và có niềm yêu thích đối với sản phẩm cà phê

Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn. Thu nhập lên đến 12.000.000/tháng

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Hưởng chiết khấu ưu đãi khi mua cà phê.

Đầy đủ chế độ BHXH theo quy định nhà nước

12 ngày phép/năm

Nghỉ lễ, Tết, phép năm đầy đủ theo quy định.

Thưởng hiệu suất, thưởng lễ, quà sinh nhật và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an

