Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an làm việc tại Quảng Nam thu nhập 5 - 12 Triệu

Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an

Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: 125 Điện Biên Phủ, Thanh Hà, Hội An, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng (lẻ, đại lý, tour, bán sỉ).
Đạt mục tiêu doanh số, mở rộng thị trường.
Phối hợp đảm bảo giao hàng đúng hạn, chất lượng.
Báo cáo kết quả, thu thập thông tin thị trường, đề xuất chiến lược.

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing).
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên F&B, cà phê).
Giao tiếp, đàm phán tốt, chủ động tìm kiếm khách hàng trên các sàn điện tử.
Đam mê và có niềm yêu thích đối với sản phẩm cà phê

Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn. Thu nhập lên đến 12.000.000/tháng
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Hưởng chiết khấu ưu đãi khi mua cà phê.
Đầy đủ chế độ BHXH theo quy định nhà nước
12 ngày phép/năm
Nghỉ lễ, Tết, phép năm đầy đủ theo quy định.
Thưởng hiệu suất, thưởng lễ, quà sinh nhật và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 84 Trần Cao Vân, Hội An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

