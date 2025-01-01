Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

DEWOO GROUP là hệ sinh thái các công ty chuyên về sản xuất, cung ứng và lắp đặt cửa gỗ nhựa composite, phôi cửa gỗ Carbon và sản xuất ván gỗ công nghiệp tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2017, DEWOO đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình và trở thành đối tác tin cậy cho nhiều công trình xây dựng quy mô lớn. Các công ty thành viên của DEWOO GROUP bao gồm: 1. CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO (trụ sở chính) - Địa chỉ: Lô 4, đường số 3, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam DEWOO GROUP là hệ sinh thái các công ty chuyên về sản xuất, cung ứng và lắp đặt cửa gỗ nhựa composite, phôi cửa gỗ Carbon và sản xuất ván gỗ công nghiệp tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2017, DEWOO đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình và trở thành đối tác tin cậy cho nhiều công trình xây dựng quy mô lớn. DEWOO GROUP Các công ty thành viên của DEWOO GROUP bao gồm: Các công ty thành viên của DEWOO GROUP bao gồm: 1. CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO (trụ sở chính) 1. CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO (trụ sở chính) - Địa chỉ: Lô 4, đường số 3, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam - Địa chỉ: Xem thêm